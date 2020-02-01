В Луганске раскрыли детали инцидента с украинской ДРГ

«События, которые сегодня произошли – это совершенно спланированная операция. Неслучайно в этот район еще вчера приехал пул украинских журналистов», – заявил газете ВЗГЛЯД представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник, комментируя инцидент с участием украинской ДРГ, который повлек за собой очередную эскалацию конфликта в Донбассе.«Факты таковы, что ранним утром достаточно многочисленная украинская ДРГ попыталась сделать вылазку на участке линии соприкосновения в районе населенного пункта Голубовское. Они попали на минное поле, обнаружили себя взрывами. Есть жертвы. По данным наблюдения, там двое погибших и возможно четыре раненых», – пояснил официальный представитель ЛНР в рабочей группе на Минских переговорах, советник главы ЛНР Родион Мирошник.«Тут же, то ли с целью отвлечения внимания, то ли планово, ВСУ открыли огонь из тяжелого вооружения по значительному участку линии соприкосновения. Не менее шести населенных пунктов ЛНР попали под обстрел, один человек получил ранения, есть серьезные разрушения жилых домов. Массированный обстрел длился несколько часов», – продолжил собеседник.По его словам, события, которые сегодня произошли – «это совершенно спланированная операция». «Неслучайно в этот район еще вчера приехал пул украинских журналистов. То есть с украинской стороны прекрасно знали о готовящейся операции и планировали медийное сопровождение инцидента. Частью этой операции стал брифинг президента Украины и заседание Совета национальной безопасности Украины, которые оперативно собрались для обсуждения ситуации», – добавил представитель ЛНР.Он также отметил, что своими действиями украинская сторона пытается отвлечь внимание общественности от невыполнения взятых на себя обязательств в рамках «нормандского формата» и Минских соглашений, тем самым срывая подготовку к следующей встречи лидеров «нормандской четверки».«И я хочу напомнить, что Зеленский на саммите «нормандского формата» в Париже взял на себя обязательство ввести режим прекращения огня. Однако огонь не прекратился. Нарушения исчисляются сотнями. Ничего не выполнено. С нашей стороны с начала года пострадало 16 человек, из них четверо погибли. Кроме того, по данным ОБСЕ за минувший год, соотношение разрушений составило 1 к 10: то есть одно разрушение на украинской стороне, десять – на нашей. Эта статистика ясно показывает, кто виноват в срыве выполнения всех соглашений», – резюмировал Мирошник.Ранее во вторник стало известно о попытке диверсионной группы ВС Украины дестабилизировать обстановку на линии соприкосновения в Донбассе. Как сообщила пресс-служба народной милиции Луганской народной республики (ЛНР), «группа в составе 10 человек выдвинулась в направлении позиций в районе населенного пункта Голубовское. При приближении к нашим позициям группа подорвалась на минном поле, в результате чего не менее двух боевиков погибли и трое получили ранения». После этого «с целью эвакуации убитых и раненых командованием 93-й бригады ВСУ был отдан приказ нанести массированный артиллерийский удар по населенным пунктам ЛНР».Как отмечается в сообщении народной милиции, на территории республики зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры.Позднее в пресс-службе офиса президента Украины Владимира Зеленского сообщили о созыве заседания Совета национальной безопасности и обороны в связи с обострением ситуации в Донбассе.По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле пока не располагают конкретикой по столкновению между представителями ЛНР и украинскими силовиками и надеются вскоре прояснить детали.Алексей Нечае