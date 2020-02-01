Россия отказывается от разговоров с Польшей

Отношения между Москвой и Варшавой продолжают накаляться. Пока польские политики открывают миру новые «факты» об истории Второй мировой войны, в России решили отправить их «в игнор». В МИД РФ открестились от встречи министров иностранных дел двух стран, поставили под сомнение визит в Смоленск премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого и тактично отклонили предложение помочь в работе с архивными документами. Москва ясно дает понять, что намерена минимизировать контакты с Варшавой.В прошлом месяце казалось, что на историческом фронте может установиться хотя бы непродолжительное перемирие. Его инициатором, по сути, выступил президент России Владимир Путин. Во время выступления на форуме Холокоста в Израиле он не сделал ни одного язвительного замечания в адрес поляков (хотя те создали целый штаб историков для опровержения «кремлевской лжи» в режиме онлайн).Анджей Дуда ответил симметрично — на мероприятиях в Освенциме вспомнил о том, что нацистский лагерь смерти освободили именно бойцы Красной армии.Но на этом обмен любезностями закончился.После Международного дня памяти жертв Холокоста польский МИД заявил о «безоговорочном праве» требовать от России компенсации за Вторую мировую войну. Тем временем глава внешнеполитического ведомства Яцек Чапутович объявил свою страну победителем в историческом споре с Россией.Видимо, для закрепления «успеха» в городе Лешно был демонтирован памятник благодарности Красной армии.Отметился еще один высокопоставленный сотрудник польского МИД — посол в Германии Анджей Пшилебский. Газета Märkische Oderzeitung процитировала его слова о вопиющей исторической несправедливости. Оказывается, решающий вклад в окончание войны внес не Советский Союз, а западные союзники. Зато СССР извлек наибольшую выгоду, «оккупировав» Украину, Беларусь и Прибалтику (не говоря уже о странах социалистического блока, которые тоже попали в зависимость от Москвы). Сложно сказать, какое из этих утверждений более цинично.Российский МИД не оставляет подобные выпады без внимания. Но на этот раз комментариями дело не ограничилось.В Москве, судя по всему, приняли решение минимизировать контакты с поляками до предела.Во время недавнего брифинга пресс-секретарь президента Польши Блажей Спыхальский анонсировал переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран. По его словам, Яцек Чапутович и Сергей Лавров должны встретиться в ближайшие дни, чтобы поговорить об организации мероприятий по случаю 80-й годовщины Катыни и 10-й годовщины авиакатастрофы под Смоленском, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский.Вроде бы все логично.Нестыковка всего одна: в министерстве иностранных дел о планах Спыхальского ничего не знают.«Встреча не прорабатывается», — коротко ответил МИД на запрос информационного агентства ТАСС.Возможно, здесь не стоит копать слишком глубоко. Спыхальский мог просто поторопиться и анонсировать проведение переговоров до того, как польский МИД связался со своими российскими коллегами.Тогда мы наблюдаем удивительное совпадение: в такой же неловкой ситуации оказался премьер-министр Матеуш Моравецкий.О том, что глава правительства Польши собирается посетить мероприятия по случаю годовщины смоленской авиакатастрофы и расстрела пленных польских офицеров в Катыни, сообщалось неоднократно. Сначала эту информацию распространил глава канцелярии Моравецкого, затем ее подтвердил сам премьер-министр.Более того, именно ему, по словам Спыхальского, президент доверил проследить за тем, чтобы церемонии прошли на должном уровне. То есть вопрос участия Моравецкого уже решен. Но решен исключительно польской стороной.«Официального обращения по вопросу визита Моравецкого 10 апреля сего года в Смоленск российской стороне не поступало», — сообщает посольство РФ в Польше.Каким будет ответ на это обращение? Здесь возможны варианты. Напомним, что именно польский премьер накануне форума Холокоста «повесил» на СССР гибель узников Освенцима. Если верить Моравецкому, Красная армия могла бы освободить концентрационный лагерь намного быстрее, но Сталина, дескать, не особо интересовала судьба евреев…По мнению заместителя председателя Ассоциации российских дипломатов Андрея Бакланова, Моравецкий вполне заслуживает того, чтобы стать в России персоной нон-грата. Это был бы жесткий ответ как на его персональную выходку, так и на все недавние выпады Варшавы. Настолько жесткий, что в Кремле наверняка предпочтут вариант «помягче».Однако не упустят возможности показать Моравецкому, что он в России отнюдь не самый желанный гость, и дать понять Варшаве, что в Смоленске они готовы видеть только тех представителей польской власти, которые не опускались до откровенной исторической лжи в адрес восточного соседа.Еще один важный момент: Путин пока не планирует посещать мероприятия по случаю скорбных событий в Катыни и под Смоленском. «В настоящий момент таких планов нет», — сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.Планы вполне могут появиться — до апреля еще далеко. Но сам факт того, что у Путина допускают возможность его неучастия в траурных церемониях, говорит о многом. Десятая годовщина авиакатастрофы, которая в Польше считается самой большой трагедией со времен окончания Второй мировой войны, по всем канонам требует внимания лидера страны…Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский поддержал Россию в деле создания комплекса архивных военных документов и заявил о готовности оказать ей посильную помощь. И снова мимо! «Торопливые заявления польской стороны свидетельствуют об ее желании воспользоваться "вновь открывающимися возможностями" в своих интересах. Предложений из Варшавы мы не получали. Да и, без сомнений, с этой работой мы справимся самостоятельно», — урезонил Яблоньского глава Третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.Польша была в числе стран, которые громче всех требовали дипломатической изоляции России и демонстративно портили с ней двусторонние отношения. Теперь Москва отвечает тем же.Присутствие польских политиков в России становится нежелательным, присутствие Путина на польских мероприятиях — необязательным, а встречи министров иностранных дел — неактуальными.О совместной работе над комплексом архивных документов можно больше не вспоминать. Как показывает практика, стремление Варшавы выработать единый подход к историческим событиям ограничено попытками заставить Россию каяться, унижаться и платить репарации…Алексей Ильяшевич