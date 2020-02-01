Абсурдные новости. 17 февраля 2020 года

Добрый день, мои дорогие читатели! Спешу рассказать вам о самых неоднозначных событиях дня минувшего. Коротко о самом противоречивом и злободневном. Начнем?Первое место. Интересный подход к борьбе с коррупцией начали внедрять чиновники от медицины в городе Калининграде. Так, в одном из местных учреждений здравоохранения, если конкретнее, на территории Роддома №4, в кабинете гинеколога, прямо над креслом установили камеры наблюдения, которые фиксируют все происходящее. Разумеется, пациенткам это не понравилось и в адрес руководства учреждения посыпались жалобы. Ответ на жалобы удивил пациенток даже больше чем камеры, расположенные над гинекологическим креслом. По мнению министерства здравоохранения, кабинет гинеколога это публичное место! То есть, все происходящее на приеме у гинеколога можно записывать на вполне законных основаниях. Разумеется, все ради борьбы с коррупцией. Бред какой. Если руководитель Роддома № 4 и его коллеги из регионального министерства хотят действительно бороться с коррупцией, пусть поставят камеры непосредственно в своих кабинетах. Уверен, толку от подобной съемки будет гораздо больше, чем от фиксации событий, происходящих на приеме у гинеколога.Второе место. Не менее интересная ситуация разворачивается в Карелии. Директриса одной из местных школ Петрозаводска прославилась после того, как в сеть попало видео, на котором она публично отчитывает восьмиклассницу за слишком короткую юбку и толстые ноги. «А у тебя такая форма, которая вызывает, знаешь, иронию какую-то. Толстоватые ноги. Ну толстоватые. Это пошло и некрасиво», — говорит директриса ученице на видео. Всем своим знакомым я всегда говорю одно и то же, предупреждая их о том, что открыто критиковать других людей может только человек относительно безгрешный. Если ты и сам отнюдь не ангел, лучше промолчи, ибо наживешь себе на пустом месте врагов, которые непременно отплатят тебе той же монетой. Именно так произошло и в Карелии. В сеть попал компромат на директрису школы, которая упрекнула свою ученицу за «толстые ноги». На кадрах видно, как педагог танцует на стуле в коротком платье и периодически задирает его. Типа не пошло и красиво. Видео быстро стало обсуждаемым. Пользователи стали критиковать такое поведение директрисы, которая сама же отчитывала школьницу за короткую юбку и пошлость. Как-то так. Вот только у школьницы с «толстыми ногами» от критики со стороны директрисы особых проблем не будет, в то время как сама директриса вляпалась в историю, которая грозит ей неизбежными репутационными потерями.Третье место. В последние дни страницы российских СМИ буквально заполонила информация о пенсионных выплатах, которые государство выплачивает российским звездам шоу-бизнеса. Мало получают. Мало! И Петросян, и Лоза. На сегодняшний день уже добрый десяток российских артистов пожаловались на нищенские пенсии, на которые просто «невозможно прожить». Вот настал черед и еще одной «ударницы труда». Анастасия Волочкова в беседе с журналистом «Комсомольской правды» призналась, что, выйдя на пенсию в 2014 году, она до сих пор не получила ни одной выплаты от государства. Балерина отметила, что не танцует в Большом с 2003 года, однако до сих пор работники театра отказываются оформлять ей пенсию и возвращать трудовую книжку. Отстаивать право на пенсию танцовщица намерена с помощью адвоката. Какой кошмар! А если серьезно, то мне, как наверняка и большинству россиян, читать подобное если не смешно, то противно. Все эти люди мало того, что не пахали и не сеяли, не спускались в шахту и не водили поезда, они еще и всю жизнь получали за свое лицедейство столько, сколько человеку труда и не снилось. С чего они взяли, что теперь государство должно выплачивать им пенсии, привязываясь к их гонорарам? До новых, волнующих встреч!Алексей Зотье