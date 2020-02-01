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Более 1,1 тыс. абонентов "Луганскводы" реструктуризировали 10,3 млн руб. задолженности

root Сегодня, 16:450Новости
Более 1,1 тыс. абонентов "Луганскводы" реструктуризировали 10,3 млн руб. задолженности
Более 1,1 тыс. абонентов государственного унитарного предприятия (ГУП) "Лугансквода" в рамках акции реструктуризировали 10,3 млн руб. задолженности за услуги водоснабжения и водоотведения. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
Там напомнили, что акция по рассрочке оплаты задолженности прошла с 6 декабря 2019 года по 8 января 2020 года.
"Количество обратившихся лиц составило 1 тыс. 147 абонентов. Сумма реструктуризированной на период до двух лет задолженности составила более 10,3 млн рублей", - говорится в сообщении.
В "Луганскводе" пояснили, что для абонента соглашение о реструктуризации долга фактически предоставляет дополнительное время для изыскания финансовых ресурсов, освобождает от уплаты штрафных санкций и на какой-то срок отодвигает принудительное взыскание задолженности.
В рамках акции по легализации несанкционированных подключений абонентов к сетям водоснабжения и водоотведения, прошедшей с 6 декабря 2019 года по 31 января 2020 года, было узаконено 126 подключений.
Кроме того, в "Луганскводе" подвели итоги лотереи "Добросовестный плательщик за услуги водоснабжения и водоотведения", в ходе которой разыгрывались сертификаты на бесплатную проверку приборов учета воды в 2020 году.
"Акция проводилась среди абонентов из числа физических лиц, у которых по состоянию на 1 декабря 2019 года отсутствовала задолженность за услуги водоснабжения и водоотведения и чьи приборы учета подлежат поверке в 2020 году. Общее количество таких абонентов составило 15 тыс. 637 лицевых счетов, из которых в результате проведения розыгрыша (случайный выбор) электронной лотереи были выбраны 50 абонентов, которым вручены именные сертификаты", - отметили на предприятии.
18 февраля — Луганск

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