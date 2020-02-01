Завтра, 19 февраля «Лугансквода» прекратит подачу воды в южную часть Луганска из-за ремонта
«Лугансквода» в связи с ремонтом водовода 19 февраля прекратит подачу воды в южную часть столицы Республики. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
«Для проведения ремонтных работ на кольцевом водоводе диаметром 400 мм в Луганске 19 февраля с 8.00 ориентировочно до 18.00 будет прекращена подача воды в кварталы Заречный, Степной, Мирный, Ольховский, а также на улицы Победоносная и 2-я Краснознаменная», — говорится в сообщении.
«Лугансквода» призвала потребителей обеспечить запас воды и с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.
Удобный город - Сегодня, 16:22 59
«Для проведения ремонтных работ на кольцевом водоводе диаметром 400 мм в Луганске 19 февраля с 8.00 ориентировочно до 18.00 будет прекращена подача воды в кварталы Заречный, Степной, Мирный, Ольховский, а также на улицы Победоносная и 2-я Краснознаменная», — говорится в сообщении.
«Лугансквода» призвала потребителей обеспечить запас воды и с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.
Удобный город - Сегодня, 16:22 59
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