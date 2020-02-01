Лукашенко на встрече с Сечиным заявил, что рассчитывает на сотрудничество с В«РоснефтьюВ»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что рассчитывает на договоренности с «Роснефтью» о дальнейшем сотрудничестве. Об этом белорусский лидер заявил на встрече с председателем правления ПАО «НК «Роснефть» Игорем Сечиным в Минске.kremlin.ru / Пресс-служба КремляСечин, в свою очередь, заверил, что российская сторона настроена конструктивно в переговорах по поставкам нефти на территорию Белоруссии.Контракты на поставку российской нефти в Белоруссию завершились 31 декабря прошлого года. С того момента Москва и Минск проводят переговоры об их продлении. С 4 января 2020 года экспорт возобновили.В начале февраля состоялись переговоры между президентами РФ и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко, по результатам которых стороны договорились обсуждать поставки сырья исключительно на коммерческих условиях.Анна Орлова