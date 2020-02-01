Прогноз погоды в Луганске на 19 февраля
В Луганске завтра, 19 февраля ночью и днем — без существенных осадков. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Температура воздуха: ночью -2 +3ºС, днем +3 +8ºС. Ветер северо-западный — 3 — 8 м/сек.
Ночью и утром туман. Видимость в тумане 100 — 500 м.
По данным сайта Sinoptik за последние 130 лет:
максимальная температура в этот день была +16,1 ºС в 1955 году
минимальная -25,5 ºС в 1954 году.
Народный календарь: 19 февраля почитается память преподобного Вукола Смирнского. Морозы в этот день обещают бурную весну и сухое жаркое лето. А на сами морозы указывала вода в колодцах: если она поднимается, то следует ждать морозной погоды. Также морозы предвещал северный ветер и кукушка, которая кукует на сухом дереве. Погода в Луганске - Сегодня, 17:40 56
Температура воздуха: ночью -2 +3ºС, днем +3 +8ºС. Ветер северо-западный — 3 — 8 м/сек.
Ночью и утром туман. Видимость в тумане 100 — 500 м.
По данным сайта Sinoptik за последние 130 лет:
максимальная температура в этот день была +16,1 ºС в 1955 году
минимальная -25,5 ºС в 1954 году.
Народный календарь: 19 февраля почитается память преподобного Вукола Смирнского. Морозы в этот день обещают бурную весну и сухое жаркое лето. А на сами морозы указывала вода в колодцах: если она поднимается, то следует ждать морозной погоды. Также морозы предвещал северный ветер и кукушка, которая кукует на сухом дереве. Погода в Луганске - Сегодня, 17:40 56
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