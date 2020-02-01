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На Луганщине полиция начинает массовые проверки пассажироперевозчиков

bot Сегодня, 18:150Новости
На Луганщине полиция начинает массовые проверки пассажироперевозчиков
Проведение комплекса целевых мероприятий под условным названием «Перевозчик» началось на Луганщине, передает отдел коммуникации полиции Луганской области.
Целью мероприятий является профилактика и снижение аварийности с участием пассажирского транспорта. Правоохранители будут проверять перевозчиков и состояние их транспортных средств, исправность аварийных выходов, а также расположение мест для сидения пассажиров, наличие необходимых средств экстренной медицинской помощи.
«Предупреждаем, что в случае выявления нарушений в сфере пассажирских перевозок нарушители будут привлечены к административной ответственности», — сказано в сообщении.
Новости Региона - Сегодня, 18:02 22

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