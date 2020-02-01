Участники автопробега в честь освобождения Дебальцево почтили память погибших в Чернухино (ФОТО)

Участники автопробега, посвященного пятой годовщине победы вооруженных сил ЛНР и ДНР в Дебальцевско-Чернухинской операции, возложили цветы к памятному знаку жителям поселка Чернухино, погибшим во время боевых действий в 2014-2015 годах, и почтили их память минутой молчания. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.В мероприятии приняли участие активисты общественного движения (ОД) "Мир Луганщине", представители Народного Совета и Правительства ЛНР, участники военной операции из ЛНР и ДНР, местные власти и жители поселка.Почетный караул возложил к мемориалу корзины с цветами, после чего на гранитные плиты легли цветы от участников автопробега.Советник главы ЛНР Марина Филиппова отметила, что значение Дебальцевско-Чернухинской операции невозможно переоценить, так как ее итог стал переломным моментом борьбы с украинской агрессией."Это страшная военная операция, в которой приняло участие огромное количество военных наших Республик. Были значительные жертвы и очень большие потери на всей линии, где шли боевые действия. Конечно, война не проходит без потерь, но, тем не менее, Чернухино-Дебальцевская операция показала, что мы можем бороться. Мы объединили усилия двух Республик для того, чтобы не допустить разрыва между ними, к чему стремилась Украина, и доказали, что мы способны проводить серьезные военные операции. Это, наверное, главный итог", - сказала Филиппова."К сожалению, сегодня, в такой день - и торжественный, и печальный, и важный очень для многих - с половины седьмого утра идут массированные обстрелы нашей территории. К сожалению, война продолжается, и все заявления нового президента Украины (Владимира) Зеленского – они абсолютно ничего не стоят, это слова, даже не главнокомандующего, это даже слова не мужчины. Потому что перечеркнуть все мирные договоренности и не останавливать войну, а наоборот, продолжать ее эскалацию, может только человек, который понимает, что будущего у него нет", - прокомментировала она обстрелы ЛНР со стороны ВСУ.При этом советник главы ЛНР заявила, что агрессоры "ответят за каждый выстрел, за каждого погибшего и за каждый разрушенный дом"."Наши враги должны знать, что мы выстоим, мы победим, и мы предъявим счет всем тем, кто пришел на нашу землю", - почеркнула она.Исполняющий обязанности главы Чернухинского поселкового совета Глеб Афонин назвал Дебальцевский плацдарм "местным Сталинградом", а итог военной операции двух Республик – "выдающейся Победой"."Сюда в августе 2014 года зашла украинская национальная гвардия и начали оборудовать позиции – тут был один из самых мощных укрепрайонов "укропов". В январе 2015 года, когда началась Чернухино-Дебальцевская операция, здесь шли ожесточенные бои, местные жители испытали на себе весь страх и ужас войны. Было очень страшно, но мирные жители всегда были сплоченными, помогали друг другу, спасая односельчанам жизни", - напомнил он.Командир батальона "Спарта" ДНР Владимир Жога подтвердил, что именно освобождение Чернухино "стало первой масштабной совместной военной операцией ЛНР и ДНР, продолжившейся дальше уже при штурме Дебальцево"."Самое главное, что мы нашли в себе силы не говорить, что мы ДНР, а мы ЛНР, а как единый народ смогли соединиться, разделить обязанности и заняться освобождением земли Донбасса", - сказал он.Участник боев за Чернухино Андрей Уваров с позывным "Пират" отметил, что памятный знак в Чернухино "очень много значит для сплоченного народа двух Республик"."Запомнилось то, как люди (в Чернухино) нас встречали и всячески помогали нам, поддерживали нас. Ведь ситуация тогда была сложная, не хватало не только патронов и оружия, и эта поддержка была для нас неоценимой", - подчеркнул защитник Республики."Мы будем удерживать нашу землю и вместе с народом никогда не пустим в свои дома украинских нацистов", - добавил он.Подразделения ВСУ вошли в поселок Чернухино в августе 2014 года, в сентябре 2014 года появились первые жертвы среди мирного населения. За время боевых действий в 2014-2015 годах погибли 33 жителя поселка.Подразделения ЛНР и ДНР 23 января 2015 года начали активные действия по ликвидации Дебальцевского плацдарма, занятого киевскими силовиками на стыке территорий двух Народных Республик. 18 февраля власти ДНР объявили об освобождении Дебальцево от украинских карателей.18 февраля — Луганск