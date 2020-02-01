Взятие Чернухино стало ключом к победе во всей Дебальцевско-Чернухинской операции – комбат

Освобождение поселка Чернухино стало ключом к победе во всей Дебальцевско-Чернухинской операции. Об этом ЛИЦ заявил командир комендантского полка Народной милиции ЛНР Сергей Грачев.Сегодня он вместе с участниками автопробега посетили Чернухино, где почтили память погибших мирных жителей и защитников Республики."Дебальцевская операция начиналась вот отсюда (с Чернухино), потому что украинские войска стояли на той стороне железной дороги (проходящей через поселок) и препятствовали нашему продвижению на Дебальцево. Победа здесь стала ключом к победе во всей этой зимней (Дебальцевско-Чернухинской) операции", - сказал комбат."Отсюда началась разведка боем на Дебальцево. Заводилось отсюда 66 человек комендатуры (военнослужащих комендантского полка), также заводилось и восемь человек огнеметчиков, которые первыми вошли на крайние улицы в Дебальцево, и именно оттуда началась полностью развязка (военной операции)", - рассказал Грачев.Он отметил, что киевские силовики были морально подавлены и не были готовы обороняться, хотя располагали для этого всем необходимым."Украинские войска не могли понять, почему мы так смело и рьяно идем в бой, ведь их было больше и числом, и техникой. Но мы шли вперед, потому что боролись за свою землю, своих родных и близких", - сказал участник боев за Дебальцево."Мы победили в 2015 году. Мы переломали хребет этим нацистам и показали, что мы можем не только обороняться, но и можем наступать", - подытожил он.Подразделения ВСУ вошли в поселок Чернухино в августе 2014 года, в сентябре 2014 года появились первые жертвы среди мирного населения. За время боевых действий в 2014-2015 годах погибли 33 жителя поселка.Подразделения ЛНР и ДНР 23 января 2015 года начали активные действия по ликвидации Дебальцевского плацдарма, занятого киевскими силовиками на стыке территорий двух Народных Республик. 18 февраля власти ДНР объявили об освобождении Дебальцево от украинских карателей.18 февраля — Луганск