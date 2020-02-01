"Лугансквода" к утру 19 февраля возобновит подачу воды в восточную часть столицы ЛНР

Государственное унитарное предприятие (ГУП) "Лугансквода" к утру 19 февраля планирует возобновить водоснабжение восточной части и пригорода столицы Республики, прекращенное из-за аварии на магистральном водоводе. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

"В связи с аварийной ситуацией на магистральном водоводе диаметром 700 мм "ВНС №4 — ВНС II подъем" в Луганске 18 февраля с 14.00 ориентировочно до утра 19 февраля будет прекращена подача воды жителям восточного массива и Малой Вергунки", - говорится в сообщении.

Возобновить водоснабжение планируется к утру 19 февраля, после чего вода согласно графику подачи начнет поступать в жилые дома указанных районов.

В "Луганскводе" принесли извинения за доставленные неудобства.

18 февраля — Луганск