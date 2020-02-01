Психоделический отчет

Думаю, никто не читал отчет профана Гончарука о ста невероятных достижениях его «соросятника». Триста семь страниц убористым почерком с фаллическими слайдами. Жаль даже бумаги, на которой этот бред напечатан. Но вот если рассматривать документ как описание психического заболевания коллектива авторов во главе с самокатчиком из Кабмина, то получается довольно интересное и познавательное чтиво. Диагноз понятен сразу: мозаичная шизофрения. Или как-то так. Я не специалист. Однако процесс выявления заболевания интересен. В какой-то мере.Начну сразу с «джокера» Гончарука: Германия, Италия и Швеция тупо плетутся за бурно растущей экономикой великой нации. У нас рост ВВП четыре процента. «Один из самых высоких в Европе». Посмотрел слайд: длинная черточка, символизирующая детские комплексы Леши, уверенно вырывается вперед. По ходу, мы все проспали превращение нации в «сингапурского тигра». Или ежика. Вот так с ходу заявлять, что у нас процветание – это, согласитесь, очень сильный шаг. Напоминает вступительную часть монолога баптистов у ваших дверей: вы хотите поговорить о Боге? Дальше можно не продолжать. Позиция предельна ясна. Украина процветает. Тем не менее мы продолжим этот гребаный хабардизм.«Сохранение высокой потребительской активности домохозяйств поддерживается стойкой тенденцией увеличения денежных доходов населения». Сразу видно, что Гончарук описывал какое-то конкретное домохозяйство. Вероятно, Мустафы Найема, доходы которого в шестую годовщину «революции» стабильно растут. 300, 400, 500 тысяч. Уже во дворе кабанчики бегают. Молодые. «Рендж-ровер» зеленеет. Растет, с…ка, благосостояние простых активистов!«В 2019 году заработная плата продолжила расти высокими темпами». Это, наверное, уже про другое домохозяйство. Коболева или Витренко. У них еще премии от «Газпрома» появились. Темпы просто неудержимые.Украинские пенсионеры стройной толпой поголовно рванули за Богданом на Сейшелы: «средний размер пенсии по состоянию на 1 января 2020 года составлял 3083 грн., что на 16,5% больше по сравнению с 2018 годом». Волшебник! Рядом красивая диаграмма. Зеленые стрелки обозначают счастливых пенсионеров, покупающих «Феррари». Безработица падает, цены «самые низкие за последние три года». Цены низкие! Подели их на курс доллара. Что получишь? Полное процветание и стабильность. ДБ!Вот еще одно эпохальное достижение: «Украина оказалась среди стран с наибольшим прогрессом в ежегодном рейтинге Института международных финансов, который оценивает качество взаимодействия суверенных эмитентов с портфельными инвесторами». Все суверенные эмитенты счастливы! Портфельные инвесторы уже не роются в мусорных бачках, а гордятся высоким местом в рейтинге!Дальше пошли резкие успехи по министерствам. Они меня ошеломили. Люди стали быстрее выздоравливать, меньше болеют, резко растет уровень удовлетворения образованием. Вы не поверите! Я даже нашел в отчете пункт «украинские ученые (все три) имеют надлежащие условия для исследований и интегрированы в мировое научное пространство». Знаете, как их интегрировали? Создали «научный поисковик в Интернете». Все, работа закипела. Гиперлупы на подходе, холодная термоядерная реакция получена в колбе лаборанта Иванчука после заварки чая якобы индийского производства.О ликвидации психбольниц и тубдиспансеров ни слова. Типа это только повышает общий уровень всеобщего счастья. Долго искал, но не нашел пункт о необходимости выпустить на улицы городов павианов. Странно. Упущение Гончарука. Можно было бы обязать бывших пациентов дурдомов ловить павианов в ночное время. Аналогичная ситуация была описана в запрещенном романе братьев Стругацких «Град обреченный». Пророческая книга. Там был, кстати, точно описан процесс формирования правительства Гончарука: жеребьевка. Каждый «соросенок» тянул бумажку, на которой значилась его должность в правительстве.Достижения «министерства социальной политики» даже цитировать страшно. Это откровенные циничные издевательства: «человек с инвалидностью имеет все условия для труда, а те, кто не могут работать, получают достойный уровень содержания и ухода».А вот про пенсионеров: «для людей пожилого возраста созданы условия для активной жизни, они имеют квалифицированный и современный уход и достойное материальное обеспечение». Надо комментировать? Особенно издевательским и циничным выглядит пункт о «создании условий для безопасного добровольного пенсионного накопления». Копите на пенсии, вам никто их платить больше не будет!Совершенно фантастические достижения у Министерства культуры Бородянского: оказывается, украинцы уже остро чувствуют свою принадлежность к «единому украинскому культурному пространству». Это правда. Как только я включаю радио, сразу начинаю ощущать. Телевизор не включаю, поскольку там это ощущение проявляется особенно остро. Что еще сделано... «Свыше 1 миллиона украинцев присоединились к дням европейского наследства». Не знаю, что это такое, и какое отношение имеют те же французы к мифическому наследству, оставленному нам. Но впереди еще много работы! Надо кровь из носу запустить туристический бренд «Украина» с помощью запуска масштабной кампании продвижения страны «как туристической дестинации» в пяти приоритетных государствах: Германия, Польша, Индия, Китай и Беларусь. Особенно перспективен, на мой взгляд, китайский рынок туристов. Скоро прямо поток хлынет.Честно говоря, дочитать весь этот феерический бред у меня не хватило сил. Все сделано по одному шизофреническому образцу: сначала циничный посыл – «все хорошо», а затем перечень каких-то фантастических действий, которые тянут на номинацию премии Дарвина. Это, повторюсь, отчет правительства. Минимум, что должен сделать Гончарук с подобным творением – съесть прилюдно. Желательно на трибуне Рады. Максимум – пройти курс принудительного лечения. Ах да, у нас же больше нет психлечебниц… Поэтому пациенты непринужденно управляют страной.Александр Зубченко