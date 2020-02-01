Народная милиция выразила готовность передать Украине тело погибшего бойца ВСУ

Народная милиция готова передать Украине тело погибшего в районе Голубовского военнослужащего ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики Яков Осадчий.

Ранее сегодня в Народной милиции сообщили, что украинская диверсионно-разведывательная группа подорвалась на минном поле при попытке приблизиться к позициям военнослужащих ЛНР в районе Голубовского. По данным оборонного ведомства Республики, не менее двух украинских силовиков погибли и не менее трех получили ранения.

Руководитель Представительства ЛНР в СЦКК Михаил Филипоненко проинформировал, что представители ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) эвакуировали тело погибшего в районе Голубовского военнослужащего ВСУ.

Осадчий отметил, что, "несмотря на постоянные заявления военного руководства Украины про заботу о подчиненном личном составе, а также высоком уровне боевого товарищества в вооруженных формированиях Украины (ВФУ), факты говорят об обратном".

"В результате утренней попытки прорыва диверсионной группы 72-й отдельной механизированной бригады погиб гранатометчик ВСУ Максим Хитайлов. Важно отметить, что Хитайлова можно было еще спасти, но украинское командование целенаправленно усилило минометный и стрелковый огонь по району нахождения раненого, тем самым не давая нашим медикам оказать необходимую помощь, эвакуировать раненого и спасти его жизнь", - рассказал представитель оборонного ведомства Республики.

"Понимая всю боль и утрату родных и близких, мы готовы передать для проведения погребения тело солдата, погибшего по вине украинских властей, развязавших войну на Донбассе", - сообщил Осадчий, подчеркнув, что "ответственность за его гибель полностью лежит на совести командования 72-й бригады".

"Ее командир (полковник Артем) Богомолов, стремясь реабилитироваться в глазах своего руководства за небоевые потери среди подчиненных, в очередной раз отправил на верную гибель своих солдат, заведомо зная, что вылазка ДРГ не принесет результата. Мы надеемся, что тело погибшего Хитайлова военный преступник Богомолов лично передаст родителям, расскажет им о своих карьерных амбициях и объяснит, за что оправил 22-летнего парня на убой", - добавил Осадчий.

Ранее в Народной милиции сообщили, что киевские силовики нанесли массированный удар по населенным пунктам ЛНР с целью эвакуировать погибших и раненых диверсантов, которые пытались приблизиться к позициям Народной милиции в районе поселка Голубовское.

В представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что объекты гражданской инфраструктуры в Кировске и поселке Донецкий получили множественные повреждения в результате обстрела населенных пунктов киевскими силовиками. Кроме того, мирный житель поселка Голубовское получил ранение в результате обстрела со стороны ВСУ.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

18 февраля — Луганск