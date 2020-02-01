Сильный туман ожидается в Республике 19 февраля
Сильный туман ожидается местами в Республике в течение 19 февраля. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.
"В течение суток 19 февраля местами по территории Республики ожидается туман, видимость в тумане менее 500 м", - предупреждают синоптики.
При видимости в тумане менее 500 м Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение.
18 февраля — Луганск
"В течение суток 19 февраля местами по территории Республики ожидается туман, видимость в тумане менее 500 м", - предупреждают синоптики.
При видимости в тумане менее 500 м Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение.
18 февраля — Луганск
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