Как умирает экономика Украины

официально объявил о включении в список объектов для распродажи трех черноморских портов. Причина - их окончательная убыточность.

И ладно бы речь шла о каких-то объектах на берегу Азова. Можно бы было все свалить на коварство Москвы, своим Крымским мостом перекрывшей важную транспортную артерию. Можно бы было сетовать на варварство российских морских пограничников, взявших манеру давить бортом всех себе неугодных.

Но нет, разорились три порта на черноморском побережье, еще три десятка лет назад являвшиеся крупными морскими воротами страны. Более того, построенными еще в Советском Союзе из-за острой надобности расширения объемов перевалки грузов.

Список включает:

Усть-Дунайск - главная узловая точка обслуживания потока контейнеров из бассейна Черного и Средиземного морей стыкующая его с речным судоходством вверх по Дунаю. Кроме роклеров он специализировался на перевалке зерна (пшеница, семена подсолнечника, ячмень, кукуруза), металлов, щебня, сахара в мешках, соль в биг-бегах.

Скадовск - главные морские ворота торговли с Турцией и несколько в меньшей степени - Грузией. Основная специализация - обслуживание экспорта зерна.

Белгород-Днестровский - ведущий порт экспорта деревообрабатывающей промышленности. В советские времена переваливал 2,7 млн тонн грузов в год.

Теперь трое важнейших морских ворот Украины официально признаны безвозвратно умершими. Грузов, ими обслуживающих, в стране не стало. И возить на Украину их в достаточном объеме тоже оказалось незачем. Потому что некому. Кончились деньги у потребителей.

Конечно оппоненты с той стороны ленточки еще будут козырять наличием Одессы, но и там уже потеря суммарного украинского морского грузооборота ощущается сурово. В 2012 он составлял 152 млн тонн в год. В 2017 упал до 133, а в прошлом опустился уже до 120 млн тонн. И продолжает сокращаться темпами в 4,5 - 5% в год. На Одессу еще худо-бедно хватает, а вот прочим уже нет.

Такие дела.

Александр Запольскис