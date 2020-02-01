Синоптики прогнозируют 19 февраля в ЛНР от 3 градусов мороза до 6 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 19 февраля будет колебаться от 3 градусов мороза ночью до 6 градусов тепла днем, местами ожидается небольшой дождь. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 18 февраля до 21.00 19 февраля на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, утром и днем местами небольшой дождь, туман, слабый гололед; ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью минус 3 – плюс 2, днем 1-6 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит ноль - 1 градус мороза, днем – 3-5 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается минус 1-3 градуса ночью и плюс 2-4 градуса днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от минус 1 - плюс 1 градуса ночью до плюс 2-4 градусов днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 19 февраля зафиксировали в 1880 году – минус 31,2 градуса. Температура самого теплого дня была отмечена в 1955 году – плюс 16,1 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 19 февраля – 06.50, время захода – 18.24. Продолжительность светового дня составит 11 часов 34 минуты.

По предварительному прогнозу, 20-21 февраля на погоду будет влиять поле повышенного давления. 20 февраля без существенных осадков, 21 февраля местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега с дождем. Температурный фон в эти дни значительно не изменится.

18 февраля — Луганск