Защитник ЛНР погиб при обстреле Березовского киевскими силовиками – Народная милиция

Военнослужащий Народной милиции ЛНР погиб при обстреле киевскими силовиками села Березовское. Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики Яков Осадчий.

"Несмотря на заявления начальника Генерального штаба вооруженных формирований Украины о прекращении ведения огня по территории Республики, боевики 72-й бригады осуществили очередную провокацию на линии соприкосновения, открыв минометный огонь по позициям защитников Республики", - отметил он.

"В 18:30 украинские каратели с применением 120-мм минометов открыли огонь в направлении населенного пункта Березовское, выпустив по позициям шесть мин. Примечательно, что обстрел осуществлялся сразу после убытия международных наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ", - проинформировал Осадчий.

"С прискорбием сообщаем, что в результате подлого акта агрессии со стороны украинских боевиков, защищая граждан Республики, трагически погиб один военнослужащий Народной милиции", - уточнил он.

Представитель Народной милиции выразил соболезнования родным и близким погибшего бойца.

"Хотим отметить, что на заседании СНБО Украины (президент Владимир) Зеленский цинично обвинил подразделения Народной милиции в попытке сорвать мирный процесс, при этом он забыл упомянуть о кровавых действиях подчиненных ему боевиков оккупационных сил на Донбассе", - добавил Осадчий.

От имени оборонного ведомства он призвал международные организации, осуществляющие контроль за соблюдением режима прекращения огня, "провести разбирательство по данному факту, а виновных украинских преступников привлечь к ответственности".

Ранее в Народной милиции сообщили, что киевские силовики нанесли массированный удар по населенным пунктам ЛНР с целью эвакуировать погибших и раненых диверсантов, которые пытались приблизиться к позициям Народной милиции в районе поселка Голубовское.

В представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что объекты гражданской инфраструктуры в Кировске и поселке Донецкий получили множественные повреждения в результате обстрела населенных пунктов киевскими силовиками. Кроме того, мирный житель поселка Голубовское получил ранение в результате обстрела со стороны ВСУ.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

18 февраля — Луганск