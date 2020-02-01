Спецгашение блока марок к годовщине освобождения Дебальцево состоялось в Перевальске (ФОТО)

Специальное гашение блока художественных почтовых марок "Герой ополчения Перевальского района Ширко Геннадий Семенович", приуроченное к пятилетней годовщине со Дня окончания Чернухино-Дебальцевской операции, состоялось в здании администрации Перевальского района. Об этом сообщили в районной администрации.На мероприятии присутствовали глава администрации Перевальского района Виталий Михайлов, помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев, жена и сын погибшего героя Людмила и Дмитрий Ширко, головы городских, поселковых и сельских советов, военнослужащие, руководители предприятий, организаций и учреждений, почетные жители района."Глава администрации Перевальского района Виталий Михайлов вручил коллекции гашеных марок и тематических конвертов помощнику Министра внутренних дел ЛНР Виталию Киселеву и семье погибшего Геннадия Ширко", - рассказали в администрации.Там добавили, что в ходе мероприятия присутствующие вспомнили события 2014-2015 годов и почтили минутой молчания память погибших в ходе боевых действий военнослужащий и мирных жителей.На почтовом блоке отображены фрагмент фотографии мемориального комплекса воинской доблести "Воинам, погибшим в боях за Донбасс" Перевальского района на фоне стилизованной карты Чернухино-Дебальцевской операции, марка "Ширко Геннадий Семенович", год выпуска, тираж.На почтовой марке - портрет Ширко на фоне стилизованной карты Чернухино-Дебальцевской операции, изображения ордена "За отвагу", медали "За освобождение Перевальщины" и двух гвоздик, годы жизни, год выпуска, номинальная стоимость марки.Подразделения Народной милиции ЛНР и Минобороны ДНР 23 января 2015 года начали активные действия по ликвидации Дебальцевского плацдарма, занятого киевскими силовиками. 18 февраля власти 2015 года ДНР объявили об освобождении Дебальцево от украинских карателей.18 февраля — Луганск