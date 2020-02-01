Спецгашение блока марок к годовщине освобождения Дебальцево состоялось в Перевальске (ФОТО)
Специальное гашение блока художественных почтовых марок "Герой ополчения Перевальского района Ширко Геннадий Семенович", приуроченное к пятилетней годовщине со Дня окончания Чернухино-Дебальцевской операции, состоялось в здании администрации Перевальского района. Об этом сообщили в районной администрации.
На мероприятии присутствовали глава администрации Перевальского района Виталий Михайлов, помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев, жена и сын погибшего героя Людмила и Дмитрий Ширко, головы городских, поселковых и сельских советов, военнослужащие, руководители предприятий, организаций и учреждений, почетные жители района.
"Глава администрации Перевальского района Виталий Михайлов вручил коллекции гашеных марок и тематических конвертов помощнику Министра внутренних дел ЛНР Виталию Киселеву и семье погибшего Геннадия Ширко", - рассказали в администрации.
Там добавили, что в ходе мероприятия присутствующие вспомнили события 2014-2015 годов и почтили минутой молчания память погибших в ходе боевых действий военнослужащий и мирных жителей.
На почтовом блоке отображены фрагмент фотографии мемориального комплекса воинской доблести "Воинам, погибшим в боях за Донбасс" Перевальского района на фоне стилизованной карты Чернухино-Дебальцевской операции, марка "Ширко Геннадий Семенович", год выпуска, тираж.
На почтовой марке - портрет Ширко на фоне стилизованной карты Чернухино-Дебальцевской операции, изображения ордена "За отвагу", медали "За освобождение Перевальщины" и двух гвоздик, годы жизни, год выпуска, номинальная стоимость марки.
Подразделения Народной милиции ЛНР и Минобороны ДНР 23 января 2015 года начали активные действия по ликвидации Дебальцевского плацдарма, занятого киевскими силовиками. 18 февраля власти 2015 года ДНР объявили об освобождении Дебальцево от украинских карателей.
18 февраля — Луганск
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