Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности помощника президента, указ опубликовали на официальном сайте главы государства.Документ вступает в силу со дня подписания.Ранее директор центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщил, что Сурков ушел с государственной службы в связи со сменой курса на украинском направлении.В свою очередь, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал высказывание об изменении политики личным мнением эксперта, но подтвердил журналистам, что главным сотрудником администрации президента, занимающимся вопросами Украины, будет замруководителя ведомства Дмитрий Козак.Сурков работал помощником президента с 20 сентября 2013 года. В его компетенцию входили вопросы, связанные с урегулированием ситуации на Украине. Он участвовал на экспертном уровне в работе "нормандского формата".