На и.о. городского головы Северодонецка составлены два административных коррупционных протокола
Административные коррупционные протоколы составлены в отношении исполняющего обязанности Северодонецкого городского головы.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.
Так, в 18 февраля в Северодонецкий городской суд направлены два административных коррупционных протокола в отношении секретаря Северодонецкого городского совета, который в настоящее время исполняет обязанности городского головы.
Установлено, что в сентябре 2019 года чиновник для сохранения должности в условиях реального конфликта интересов принял участие в голосовании на сессии по принятию советом решения об увольнении восстановленного судом секретаря городского совета.
Чиновник нарушил требования Закона Украины «О предотвращении коррупции».
Указанные нарушения антикоррупционного законодательства выявлены сотрудниками Управления стратегических расследований в Луганской области Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины и составлены протоколы об административных правонарушениях.
Отметим, что в настоящее время обязанности Северодонецкого городского головы временно исполняет Вячеслав Ткачук. Новости Региона - Сегодня, 19:49 118
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.
Так, в 18 февраля в Северодонецкий городской суд направлены два административных коррупционных протокола в отношении секретаря Северодонецкого городского совета, который в настоящее время исполняет обязанности городского головы.
Установлено, что в сентябре 2019 года чиновник для сохранения должности в условиях реального конфликта интересов принял участие в голосовании на сессии по принятию советом решения об увольнении восстановленного судом секретаря городского совета.
Чиновник нарушил требования Закона Украины «О предотвращении коррупции».
Указанные нарушения антикоррупционного законодательства выявлены сотрудниками Управления стратегических расследований в Луганской области Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины и составлены протоколы об административных правонарушениях.
Отметим, что в настоящее время обязанности Северодонецкого городского головы временно исполняет Вячеслав Ткачук. Новости Региона - Сегодня, 19:49 118
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