Представители властей и профсоюзы обсудили летнее оздоровление детей в 2020 году – ФП

Представители Правительства, министерств, ведомств и предприятий Республики, а также Федерации профсоюзов (ФП) ЛНР обсудили организацию летней оздоровительной кампании 2020 года. Об этом сообщили в ФП ЛНР.

"Обеспечение безопасных условий оздоровления детей в летний период 2020 года стало главным вопросом повестки дня заседания совета Федерации профсоюзов ЛНР", – говорится в сообщении.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Правительства ЛНР Наталья Тихонская, заместитель министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Сергей Чуприн, генеральный директор государственного унитарного предприятия (ГУП) ЛНР "Центруголь" Юрий Жилинский, заместитель начальника - заместитель главного государственного инспектора промышленной безопасности и охраны труда Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности (Госгорпромнадзор) ЛНР Татьяна Лисюткина, директор департамента по вопросам надзорно-профилактической деятельности МЧС ЛНР, полковник службы гражданской защиты Андрей Буряк, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению Министерства здравоохранения ЛНР Наталья Плугатаренко.

"Социальные партнеры выступили с информацией о результатах проведенных в августе 2019 года внеплановых проверок в детских оздоровительных учреждениях в части противопожарного состояния, соблюдения законодательства в сфере охраны труда и промышленной безопасности, санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, обеспечения медицинским препаратами, а также обсудили задачи по созданию безопасных условий отдыха детей в оздоровительных учреждениях Республики в 2020 году", – рассказали в ФП ЛНР.

"Наша с вами общая задача – обеспечить безопасный и на высоком уровне оздоровительный сезон 2020 года. В этом вопросе не может быть мелочей. И уже сегодня необходимо обозначить первоочередные задачи, чтобы заблаговременно совместными усилиями их решить!" – отметил председатель Федерации профсоюзов ЛНР Олег Акимов.

Кроме того, на заседании была заслушана информация председателей территориальных организаций профсоюза работников угольной промышленности ЛНР, горных предприятий, на балансе которых находятся детские учреждения оздоровления о мероприятиях по подготовке к открытию детских оздоровительных учреждений ЛНР в 2020 году.

Тихонская акцентировала внимание на одном из важных направлений работы с детьми.

"В этом году мы отмечаем 75-летие Великой Победы. 2020 год объявлен в Республике Годом Памяти и Славы. Поэтому считаю необходимым использовать летнее время для проведения патриотической работы. При составлении сетки культурно-массовых мероприятий в детских оздоровительных учреждениях необходимо особое внимание уделить патриотическим датам. Нашим детям нужно дать знания о героических подвигах предков. Мы не должны допустить фальсификации итогов Великой Отечественной войны", – отметила она.

В ФП ЛНР добавили, что на следующей неделе состоится первое в этом году заседание координационного совета по детскому оздоровлению.

В общественной организации напомнили, что на территории Республики действуют шесть детских оздоровительных учреждений, в которых в 2019 году отдохнули 5 242 ребенка.

18 февраля — Луганск