Глава ЛНР наградил медалями журналистов, освещавших Дебальцевско-Чернухинскую операцию (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦИсполняющий обязанности министра связи и массовых коммуникаций ЛНР Юрий Першиков в честь пятилетия освобождения Дебальцево вручил медали журналистам, освещавшим Дебальцевско-Чернухинскую операцию.Церемония награждения прошла в редакции государственного информационного агентства (ГИА) "Луганский Информационный Центр"."Было принято решение отметить именно тех, кто выезжал на передовую, поэтому в основном сегодня награждаются операторы, фотокорреспонденты – те, кто непосредственно был в зоне боевых действий", - сказал Першиков."Во многом благодаря работе наших журналистов удалось избежать больших жертв, чем те, которые были", - отметил он.От имени главы Республики Леонида Пасечника и. о. министра вручил медали "За участие в Чернухино-Дебальцевской операции" двум корреспондентам ЛуганскИнформЦентра, операторам Государственной телерадиовещательной компании (ГТРК) ЛНР Александру Дуде и Александру Ушакову, а также вдове известного луганского фотокорреспондента и фотохудожника Николая Сидорова, безвременно ушедшего из жизни в 2017 году.Подразделения ЛНР и ДНР 23 января 2015 года начали активные действия по ликвидации Дебальцевского плацдарма, занятого киевскими силовиками на стыке территорий двух Народных Республик. 18 февраля власти ДНР объявили об освобождении Дебальцево от украинских карателей.18 февраля — Луганск