ЛНР и ДНР в Дебальцево показали врагу свою мощь и единство – комбриг "Пятнашки"

Жители Республик Донбасса в ходе Дебальцевско-Чернухинской операции продемонстрировала противнику свою мощь и единство. Об этом ЛИЦ заявил ополченец, командир интернациональной бригады "Пятнашка" Ахра Авидзба, который участвовал в защите ДНР с позывным "Абхаз".Авидзба принял участие в автопробеге, посвященном пятой годовщине победы вооруженных сил ЛНР и ДНР в Дебальцевско-Чернухинской операции и возложил цветы к памятному знаку жителям поселка Чернухино, погибшим во время боевых действий в 2014-2015 годах."Именно эта операция показала единство двух Республик. Она была спланирована, она была проведена единым фронтом против единого врага. Мы отстояли свои убеждения, показали противнику свою мощь, что он по сей день не может оклематься от нее и только где-то издалека какие-то посылы отправляет, но в открытый бой больше не ввязывается и никакие наступательные операции больше не планирует", - заявил "Абхаз".Он напомнил, что только благородство руководителей Луганской и Донецкой Народных Республик позволило сохранить жизни восьми тысячам киевских силовиков, принимавших активное участие в войне против Донбасса."А для нашей армии это был огромный плюс – мы получили большое количество трофейной военной техники, стрелкового оружия и боеприпасов, которыми и по сей день пользуемся", - сказал комбриг.Он отметил, что стойкость и жертвенность вставших на защиту своей земли жителей Республик не уступает героизму дедов и прадедов в годы Великой Отечественной войны."Наши ребята до последнего патрона здесь вели бой и возвращались пустыми на исходные позиции, чтобы пополнить свое снаряжение, и обратно шли в бой. Здесь многие ребята из нашего подразделения получили ранения, один парень погиб, со стороны Углегорска там и меня чуть-чуть пригрело миной. Поэтому эта операция одна из сложных в наш век, она дала нам серьезную обкатку, испытала нашу стойкость. И погодные условия были нехороши, было очень холодно. Хотя одно скажу: когда мы выходили на рассвете, было очень красиво - снег лежал такой белый, даже серого пятнышка на нем не было видно, как бархат лежал", - рассказал ополченец ДНР.Он пожелал военнослужащим и мирным жителям Республик Донбасса "стойкости, терпения и устремленности". Также комбриг призвал всех "меньше рассуждать о патриотизме, а больше делать".Подразделения ВСУ вошли в поселок Чернухино в августе 2014 года, в сентябре 2014 года появились первые жертвы среди мирного населения. За время боевых действий в 2014-2015 годах погибли 33 жителя поселка.Подразделения ЛНР и ДНР 23 января 2015 года начали активные действия по ликвидации Дебальцевского плацдарма, занятого киевскими силовиками на стыке территорий двух Народных Республик. 18 февраля власти ДНР объявили об освобождении Дебальцево от украинских карателей.18 февраля — Луганск