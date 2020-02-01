Республика отметила пятую годовщину освобождения Дебальцево (ФОТО)

Памятные мероприятия, посвященные пятой годовщине освобождения Дебальцево, прошли в городах и районах Республики.В частности, в автопробег, посвященный пятой годовщине победы вооруженных сил ЛНР и ДНР в Чернухино-Дебальцевской операции, из Луганска отправились более 60 экипажей. По пути к автопробегу присоединялись участники из других населенных пунктов.В Чернухино участники автопробега возложили цветы к памятному знаку жителям поселка, погибшим во время боевых действий в 2014-2015 годах, и почтили их память минутой молчания.Подразделения ВСУ вошли в поселок Чернухино в августе 2014 года, в сентябре 2014 года появились первые жертвы среди мирного населения. За время боевых действий в 2014-2015 годах погибли 33 жителя поселка.Подразделения ЛНР и ДНР 23 января 2015 года начали активные действия по ликвидации Дебальцевского плацдарма, занятого киевскими силовиками на стыке территорий двух Народных Республик. 18 февраля власти ДНР объявили об освобождении Дебальцево от украинских карателей.ЛУГАНСКТоржественное собрание, посвященное пятой годовщине освобождения Дебальцево, состоялось в Луганской академической филармонии.В ходе мероприятия глава ЛНР Леонид Пасечник вручил медали "За участие в Чернухино-Дебальцевской операции" начальнику управления Народной милиции ДНР генерал-майору Денису Синенкову, министру внутренних дел ЛНР Игорю Корнету и военнослужащим Республик Донбасса.Кроме того, Пасечник посмертно наградил и через начальника управления Народной милиции ДНР генерал-майора Дениса Синенкова передал родным и близким первого главы ДНР Александра Захарченко, выдающихся командиров батальонов "Сомали" и "Спарта" Донецкой Народной Республики полковников Михаила Толстых с позывным "Гиви" и Арсена Павлова с позывным "Моторола", а также командира батальона "Пятнашка" ДНР подполковника Олега Мамиева с позывным "Мамай" медали "За участие в Чернухино-Дебальцевской операции".Также в ходе торжественного собрания в Луганской академической филармонии, посвященного пятилетию завершения Чернухино-Дебальцевской операции, Пасечник вручил медали родным павших защитников за оборону Республики и освобождение Дебальцево. В частности, награждены посмертно погибший в результате совершенного украинскими диверсантами террористического акта начальник управления Народной милиции ЛНР полковник Олег Анащенко, командир шестого отдельного мотострелкового казачьего полка Народной милиции ЛНР Павел Дремов, защитники ЛНР Андрей Левицкий, Андрей Лещина, Игорь Савченко, Михаил Савчин, Владимир Соснов, Валерий Чурсин.Кроме того, в рамках мероприятий, приуроченных к пятой годовщине завершения Чернухино-Дебальцевской операции, состоялось специальное гашение блока художественных почтовых марок, посвященных освобождению Дебальцево. В церемонии спецгашения приняли участие глава ЛНР Леонид Пасечник, министр внутренних дел Республики Игорь Корнет, и. о. министра связи и массовых коммуникаций ЛНР Юрий Першиков и начальник управления Народной милиции ДНР генерал-майор Денис Синенков.Также глава Республики наградил медалями журналистов, освещавших Чернухино-Дебальцевскую операцию. Награды вручил исполняющий обязанности министра связи и массовых коммуникаций ЛНР Юрий Першиков. Церемония награждения прошла в редакции государственного информационного агентства (ГИА) "Луганский Информационный Центр".АЛЧЕВСКМитинг, посвященный пятой годовщине завершения Чернухино-Дебальцевской операции, состоялся в Алчевске в сквере 50-летия ВЛКСМ у памятного знака павшим в боях за Родину.В мероприятии приняли участие ветераны боевых действий, представители администрации города, трудовых коллективов Алчевска, общественных организаций и молодежь."Мы сохраним в памяти навечно подвиг вчерашних рабочих, металлургов, шахтеров, представителей других мирных профессий, которые, когда родная земля оказалась в беде, встали на ее защиту. И передадим их имена, нашу гордость следующим поколениям", - отметила глава администрации города Наталья Пяткова.АНТРАЦИТОВСКИЙ РАЙОНТоржественное собрание, посвященное пятой годовщине завершения Чернухино-Дебальцевской операции, прошло в администрации Антрацита и Антрацитовского района."Победа досталась ценой невероятных усилий и жизней наших земляков. Чернухино-Дебальцевская операция стала достойным примером стойкости, бесстрашия и отваги бойцов наших Республик перед лицом неотвратимой опасности", - сказал глава горрайонной администрации Сергей Саенко, обращаясь к присутствовавшим в зале военнослужащим, представителям трудовых коллективов и молодежи.Он вручил грамоты администрации Антрацита и Антрацитовского района участникам боев под Дебальцево Сергею Остапенко и Денису Краснопольскому.Участники собрания минутой молчания почтили память павших защитников ЛНР и возложили цветы к памятнику погибшим в годы Великой Отечественной войны и отдавшим свои жизни в период активных боевых действий в Донбассе воинам Антрацитовщины в одном из скверов города.КРАСНОДОНВ Краснодоне состоялся мемориальный час, посвященный пятой годовщине окончания Чернухино-Дебальцевской операции."Бои под Дебальцево, без сомнения, можно назвать самыми масштабными, самыми ожесточенными за все время противостояния в Донбассе. Проявив все свое мужество и отвагу, ополченцы в очередной раз подтвердили, что они – достойные потомки солдат-победителей. Благодаря их самоотверженному подвигу наши Республики сегодня развиваются", – обратился к участникам встречи глава администрации Краснодона и Краснодонского района Сергей Козенко.Атаман Краснодонского юрта Луганского округа Всевеликого войска Донского Юрий Рябов вспомнил земляков, которые сложили головы за освобождение Дебальцево, подчеркнув, что имена некоторых из погибших героев носят школы Краснодонского района.Собравшиеся почтили память погибших воинов минутой молчания. В завершение мероприятия его участники возложили цветы к мемориалу погибшим ополченцам и бойцам Народной милиции.КРАСНЫЙ ЛУЧАкция памяти погибших в ходе Чернухино-Дебальцевской операции состоялась на аллее у городской администрации Красного Луча.Мероприятие посетили участники Дебальцевско-Чернухинской операции, матери погибших воинов, представители городской власти, члены Молодежного совета при администрации Красного Луча, активисты ОД "Мир Луганщине", проектов "Молодая гвардия" и "Дружины", ветераны Великой Отечественной войны, дети, молодежь, жители города."Сегодня мы с огромной благодарностью и глубокой скорбью вспоминаем павших защитников Донбасса. Шестеро наших земляков погибли в боях за Дебальцево. Ценой своей жизни, не жалея себя, освобождали населенные пункты Донбасса и не дали осуществить кровавые планы украинской армии. Все участники этой героической освободительной операции навечно вписаны в историю Луганской Народной Республики!" - обратился к землякам глава администрации Красного Луча Сергей Рыбальченко.Он отметил, что "Дебальцево - это не просто город, это важный стратегический пункт, соединяющий две Республики"."В этих боях, благодаря и нашим землякам в том числе, удалось не только устранить постоянную угрозу наступления противника с севера, но и отбросить силы украинской армии на несколько десятков километров от города. Давайте сохраним в наших сердцах память об истинных патриотах Донбасса", - сказал мэр города."В том далеком и холодном феврале 2015 года наши воины освободили Дебальцево. Враг был силен и превосходил числом, однако, как ранее наши предки, мы победили не числом, а умением и стойкостью духа. В числе воинов тех дней было немало жителей нашего города, солдаты Народной милиции, казаки. Их мы не должны забывать, а чтить и помнить, это наша история. Не забудем павших, будем и дальше работать и сражаться за живых", - сказал участник боевых действий 2015 года Евгений Филиппенков.Краснолучане минутой молчания почтили память погибших в Чернухино-Дебальцевской операции и возложили цветы к памятному стенду.В завершение мероприятия по инициативе краснолучского территориального отделения ОД "Мир Луганщине" участники акции выпустили в небо голубей как символ мира в Донбассе.ПЕРЕВАЛЬСКИЙ РАЙОНМероприятие, посвященное пятой годовщине завершения Чернухино-Дебальцевской операции, прошло в Перевальском районном историческом музее. Его посетили защитники Республики, участвовавшие в освобождении Дебальцево."Благодаря слаженным действиям бойцов Народной милиции ЛНР и военнослужащих Министерства обороны ДНР был освобожден город Дебальцево – стратегически значимый населенный пункт. Защитникам Донбасса удалось не только устранить постоянную угрозу наступления противника с севера, но и отбросить силы украинской армии на несколько десятков километров от города. Проведенная совместными силами Народных Республик Чернухино-Дебальцевская операция стала одной из самых успешных военных кампаний за время конфликта в Донбассе", - обратилась к участникам мероприятия директор музея Ирина Мартынюк.В ходе мероприятия присутствующие посмотрели видеоролик о событиях января-февраля 2015 года, а участники боевой операции Владимир Жилинков и Игорь Велько поделились своими воспоминаниями.СТАХАНОВЖители Стаханова в канун пятой годовщины Чернухино-Дебальцевской операции почтили память погибших защитников Республики.В городском историко-художественном музее Стаханова состоялось мероприятие "Дорогами войны", приуроченное к пятой годовщине Чернухино-Дебальцевской операции.Во встрече приняли участие активисты проекта "Молодая гвардия" общественного движения (ОД) "Мир Луганщине"."Участники мероприятия увидели документальные видеоролики с хронологией тяжелых и кровопролитных боев, в результате которых объединенные вооруженные силы Луганской и Донецкой Народных Республик освободили от украинских оккупантов Дебальцево и его окрестности", – отметили в администрации Стаханова.О героизме, мужестве и самопожертвовании бойцов, принимавших участие в Чернухино-Дебальцевской операции, присутствующим рассказали военнослужащие шестого отдельного мотострелкового казачьего полка имени Матвея Платова.18 февраля — Луганск