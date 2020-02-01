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Жителей Луганской области предупреждают о запуске сирен тревоги

robot Сегодня, 11:3015Новости
Жителей Луганской области предупреждают о запуске сирен тревоги
Запуск электросирен в учебных целях будет проведен сегодня на Луганщине, передает пресс-служба Луганской обладминистрации.
Так, сегодня, 19 февраля, с 13:45 до 14:00 по киевскому времени запланировано проведение технической проверки автоматизированной системы централизованного оповещения «Сигнал-ВО» области с запуском электросирен в учебных целях. Новости Региона - Сегодня, 11:23 19

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