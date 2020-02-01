Зеленский пытается удержать свой имидж за счет войны на Донбассе – активист

Президент Украины Владимир Зеленский пытается удержать свой имидж за счет продолжения войны на Донбассе. Об этом ЛИЦ заявил председатель Молодежного парламента ЛНР Вадим Исаев.

Ранее в Народной милиции ЛНР сообщили, что 18 февраля киевские силовики нанесли массированный удар по населенным пунктам ЛНР с целью эвакуировать погибших и раненых диверсантов, которые пытались приблизиться к позициям Народной милиции в районе поселка Голубовское.

"Отдавая приказ на применение крупнокалиберной артиллерии, минометов и прочих средств вооружения, запрещенных Минскими соглашениями, Зеленский понимал, что будут жертвы среди военнослужащих и мирных жителей, - заявил Исаев. - Вчера они объявили провокаторами военнослужащих Народной милиции. Это сделано целенаправленно для продолжения эскалации конфликта. Зеленский не способен к принятию серьезных политических решений, поэтому он пытается удержать свой имидж за счет войны на Донбассе".

"Ожидания жителей Украины, что с его приходом к власти ситуация в Донбассе изменится в лучшую сторону, не оправдались. Новый президент продолжает курс своего предшественника (Петра) Порошенко. Он лично и руководство Украины в целом в очередной раз подвергают Минские договоренности опасности срыва. На все призывы представителей Донбасса о мирном урегулировании конфликта Киев отвечает новыми обстрелами", - констатировал молодежный лидер.

Ранее в Народной милиции сообщили, что украинская диверсионно-разведывательная группа подорвалась на минном поле при попытке приблизиться к позициям военнослужащих ЛНР в районе Голубовского. По данным оборонного ведомства Республики, не менее двух украинских силовиков погибли и не менее трех получили ранения.

В представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что объекты гражданской инфраструктуры в Кировске и поселке Донецкий получили множественные повреждения в результате обстрела населенных пунктов киевскими силовиками. Кроме того, мирный житель поселка Голубовское получил ранение в результате обстрела со стороны ВСУ.

Официальный представитель оборонного ведомства Республики Яков Осадчий заявил, что Народная милиция готова передать Украине тело погибшего в районе Голубовского военнослужащего ВСУ.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

19 февраля — Луганск