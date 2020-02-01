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Гололедные отложения ожидаются в Республике днем 19 февраля

Sergey Сегодня, 12:000Новости
Гололедные отложения ожидаются в Республике днем 19 февраля
Гололедные отложения ожидаются местами в Республике днем 19 февраля. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.
"Днем 19 февраля местами по территории Республики ожидаются гололедные отложения", - предупреждают синоптики.
Гололедно-изморозевые отложения могут быть простыми, когда отмечается один вид отложений (иней, изморозь, гололед, мокрый снег), или сложными, когда отмечается несколько чередующихся слоев различных отложений – например, гололед и изморозь или изморозь и мокрый снег.
19 февраля — Луганск

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