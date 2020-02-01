Гололедные отложения ожидаются в Республике днем 19 февраля

Гололедные отложения ожидаются местами в Республике днем 19 февраля. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"Днем 19 февраля местами по территории Республики ожидаются гололедные отложения", - предупреждают синоптики.

Гололедно-изморозевые отложения могут быть простыми, когда отмечается один вид отложений (иней, изморозь, гололед, мокрый снег), или сложными, когда отмечается несколько чередующихся слоев различных отложений – например, гололед и изморозь или изморозь и мокрый снег.

19 февраля — Луганск