"Почта ЛНР" обнародовала график работы в связи с празднованием Дня защитника Отечества

Государственное унитарное предприятие (ГУП) "Почта ЛНР" на своем официальном сайте обнародовало график работы отделений в связи с празднованием Дня защитника Отечества.

"22 февраля – рабочий день, 23, 24 февраля – выходные дни, с 25 февраля отделения почтовой связи будут работать в стандартном режиме", - говорится в сообщении.

Ранее Министерство труда и социальной политики ЛНР напомнило, какие дни будут выходными в связи с празднованием Дня защитника Отечества и Международного женского дня.

19 февраля — Луганск