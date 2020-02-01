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"Почта ЛНР" обнародовала график работы в связи с празднованием Дня защитника Отечества

root Сегодня, 12:000Новости
"Почта ЛНР" обнародовала график работы в связи с празднованием Дня защитника Отечества
Государственное унитарное предприятие (ГУП) "Почта ЛНР" на своем официальном сайте обнародовало график работы отделений в связи с празднованием Дня защитника Отечества.
"22 февраля – рабочий день, 23, 24 февраля – выходные дни, с 25 февраля отделения почтовой связи будут работать в стандартном режиме", - говорится в сообщении.
Ранее Министерство труда и социальной политики ЛНР напомнило, какие дни будут выходными в связи с празднованием Дня защитника Отечества и Международного женского дня.
19 февраля — Луганск

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