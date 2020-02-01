Администрация Луганска приглашает 29 февраля на ярмарку в честь Масленицы

Администрация Луганска приглашает жителей и гостей города посетить праздничную ярмарку, посвященную празднованию Масленицы, которая состоится 29 февраля на Ярмарочной площади столицы Республики. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

"На ярмарке в широком ассортименте будут представлены продовольственные и промышленные товары, сельскохозяйственная и плодовоовощная продукция, продукция пищевых предприятий города и Республики по ценам товаропроизводителей", – говорится в сообщении.

"Кроме того, луганчан и гостей столицы ждут увлекательные конкурсы, народные игры и забавы, выступление лучших вокальных и хореографических коллективов, дегустации и розыгрыши призов", – отметили в горадминистрации.

Праздничная ярмарка начнется в 8.00 по адресу: Луганск, улица имени газеты "Луганская правда" (в районе стадиона "Авангард").

19 февраля — Луганск