Более половины заявок на конкурс сочинений подали жители подконтрольной Киеву Луганщины

Более половины поступивших заявок на участие в конкурсе сочинений "Письмо в прошлое", посвященном 75-летию Великой Победы, подали жители временно подконтрольных Украине районов Луганщины. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры, спорта и молодежи (МКСМ) ЛНР со ссылкой на Молодежный интеграционный центр (МИЦ), который выступил организатором конкурса.

Конкурс пройдет в рамках реализации Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса.

"На сегодняшний день организационный комитет принял 14 заявок, в числе которых восемь – от кандидатов, проживающих во временно оккупированных Киевом районах. Стоит отметить, что это не окончательное число конкурсантов, многие желающие участвовать готовят необходимые документы и заявки", – говорится в сообщении.

В МИЦ уточнили, что прием заявок будет осуществляться до 20 февраля включительно.

Конкурс проводится в целях сохранения исторической памяти о подвигах участников Великой Отечественной войны, формирования у молодежи патриотизма и чувства сопричастности к героическому прошлому, мотивации к изучению истории родного края и расширения исторических знаний молодежи.

Принять участие в конкурсе могут жители Донбасса старше 18 лет, деление участников на возрастные группы не предусматривается. Участникам предстоит в течение трех часов написать конкурсную работу, которая представляет собой письмо-сочинение на тему "Письмо в прошлое", посвященное героям Великой Отечественной войны.

Мероприятие проводится в три этапа: прием документов от кандидатов на участие в конкурсе, написание конкурсных работ и их проверка оргкомитетом, подведение итогов с награждением участников конкурса денежными призами.

Авторы лучших сочинений получат грамоты и денежные призы до 25 тыс. руб.

Конкурс пройдет на базе Молодежного интеграционного центра по адресу: Луганск, улица Тараса Шевченко, 4. Желающие принять в нем участие должны направить заявку и копии необходимых документов в МИЦ или на адрес электронной почты организатора lnr.mic@gmail.com. Дополнительную информацию можно получить по телефону (0642) 50-15-86.

Более подробно ознакомиться с условиями участия и скачать бланк заявки можно в положении о проведении конкурса.

Ранее организаторы конкурса сочинений "Письмо в прошлое" разъяснили условия его проведения и требования к участникам.

Напомним, что 17 февраля 2017 года Донецкая и Луганская Народные Республики утвердили программу гуманитарной помощи соотечественникам, проживающим в подконтрольной украинским властям части Донбасса. Основной целью программы является поддержка социально незащищенных жителей на оккупированных территориях. Программа включает оказание финансовой, медицинской помощи и образовательных услуг.

Министерство связи и массовых коммуникаций ЛНР запустило сайт Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса.

19 февраля — Луганск