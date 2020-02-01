Сегодня днем на луганских дорогах ожидается гололед
Гололедные отложения ожидаются местами в регионе днем 19 февраля.
Об этом сообщили в Луганском Центре гидрометеорологии.
«Днем 19 февраля местами по территории Республики ожидаются гололедные отложения», — предупреждают синоптики.
Гололедно-изморозевые отложения могут быть простыми, когда отмечается один вид отложений (иней, изморозь, гололед, мокрый снег), или сложными, когда отмечается несколько чередующихся слоев различных отложений — например, гололед и изморозь или изморозь и мокрый снег, — пояснили в ЦГМ. Погода в Луганске - Сегодня, 12:13 55
Об этом сообщили в Луганском Центре гидрометеорологии.
«Днем 19 февраля местами по территории Республики ожидаются гололедные отложения», — предупреждают синоптики.
Гололедно-изморозевые отложения могут быть простыми, когда отмечается один вид отложений (иней, изморозь, гололед, мокрый снег), или сложными, когда отмечается несколько чередующихся слоев различных отложений — например, гололед и изморозь или изморозь и мокрый снег, — пояснили в ЦГМ. Погода в Луганске - Сегодня, 12:13 55
Метки: {keywords}