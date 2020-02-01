Бой возле Золотого: Арахамия заявил, что «нет достоверной информации, кто наступал»
Лидер фракции «Слуги народа» Давид Арахамия усомнился в том, какая из сторон утром 18 февраля начала наступление возле Золотого на Донбассе.
Об этом он заявил журналистам в кулуарах Верховной Рады.
Как сообщалось ранее, вчера утром 18 февраля в Луганской области произошло обострение на линии разграничения вблизи населенных пунктов Новотошковское, Ореховое, Крымское, Хутор Вольный.
Журналисты попросили лидера фракции «Слуги народа” Давида Арахамию отреагировать на реплики народных депутатов от «Европейской Солидарности” о том, что данный инцидент — последствия уступок со стороны украинской власти.
«Если они так хорошо разбираются в военных действиях и тактике, то, возможно, нужно пойти служить в армию”, — прокомментировал Арахамия.
Кроме того, Арахамия заявил, что на данный момент «нет достоверной информации” о том, какая из сторон начала наступление.
«Сейчас ни у кого нет достоверной информации, каким образом это началось, кто конкретно наступал, с какой стороны наступал, какие формирования брали в этом участие. А уже кто-то сейчас дает политические оценки. Мне кажется, что на этом не надо манипулировать”, — добавил он.
У политика уточнили, есть ли у него предположения, что огонь мог быть открыт украинскими военными, а не со стороны Луганска.
«Конечно, понятно, с какой оно стороны. Мы имеем в виду... Какие у нас какие у нас потери, каким образом это все началось, какие были наши действия, какие были их действия и другое. То есть нельзя давать таких оценок, которые вы мне транслируете”, — ответил Арахамия.
Также глава президентской фракции отказался давать оценку действиям российской стороны и делать прогнозы касательно их следующих шагов.
«Я никак не расцениваю. Надо в комплексе смотреть. Сейчас и геополитическая ситуация... Нужно тоже учитывать... Я просто не хочу сейчас давать оценки, имея фрагментарную информацию”, — сказал он. Новости Украины - Сегодня, 12:04 108
Об этом он заявил журналистам в кулуарах Верховной Рады.
Как сообщалось ранее, вчера утром 18 февраля в Луганской области произошло обострение на линии разграничения вблизи населенных пунктов Новотошковское, Ореховое, Крымское, Хутор Вольный.
Журналисты попросили лидера фракции «Слуги народа” Давида Арахамию отреагировать на реплики народных депутатов от «Европейской Солидарности” о том, что данный инцидент — последствия уступок со стороны украинской власти.
«Если они так хорошо разбираются в военных действиях и тактике, то, возможно, нужно пойти служить в армию”, — прокомментировал Арахамия.
Кроме того, Арахамия заявил, что на данный момент «нет достоверной информации” о том, какая из сторон начала наступление.
«Сейчас ни у кого нет достоверной информации, каким образом это началось, кто конкретно наступал, с какой стороны наступал, какие формирования брали в этом участие. А уже кто-то сейчас дает политические оценки. Мне кажется, что на этом не надо манипулировать”, — добавил он.
У политика уточнили, есть ли у него предположения, что огонь мог быть открыт украинскими военными, а не со стороны Луганска.
«Конечно, понятно, с какой оно стороны. Мы имеем в виду... Какие у нас какие у нас потери, каким образом это все началось, какие были наши действия, какие были их действия и другое. То есть нельзя давать таких оценок, которые вы мне транслируете”, — ответил Арахамия.
Также глава президентской фракции отказался давать оценку действиям российской стороны и делать прогнозы касательно их следующих шагов.
«Я никак не расцениваю. Надо в комплексе смотреть. Сейчас и геополитическая ситуация... Нужно тоже учитывать... Я просто не хочу сейчас давать оценки, имея фрагментарную информацию”, — сказал он. Новости Украины - Сегодня, 12:04 108
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