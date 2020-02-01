Зеленский показывает нежелание завершить войну, отдавая приказы обстреливать Донбасс – ОП

Президент Украины Владимир Зеленский показывает нежелание завершить конфликт, отдавая приказы обстреливать Донбасс. Об этом ЛИЦ заявил председатель Общественной палаты (ОП) ЛНР Алексей Карякин.

Он напомнил, что вчера ВСУ в очередной раз обстреляли территорию Республики, в результате чего были повреждены жилые дома, а несколько населенных пунктов ЛНР остались без водоснабжения и электричества.

"Владимир Зеленский, являясь верховным главнокомандующим украинской армии и главой государства, показывает мировому сообществу, что не заинтересован в окончании конфликта и в прекращении братоубийственной войны. Отдавая приказы обстреливать мирное население, Зеленский идет окровавленной дорогой бывшего президента Петра Порошенко. Но вчера, как и в 2015 году у Дебальцево, ДРГ вооруженных формирований Украины понесли жесткое поражение и позорно бежали", - сказал Карякин.

Председатель ОП отметил, что Зеленский продолжает игнорировать Минские соглашения и своими опрометчивыми действиями перечеркивает раннее подписанные договоренности.

"Но мы убеждены, что альтернативы "Минску" не может быть, а подобные действия являются провокацией со стороны Украины", - резюмировал он.

Ранее в Народной милиции ЛНР сообщали, что украинская диверсионно-разведывательная группа подорвалась на минном поле при попытке приблизиться к позициям военнослужащих ЛНР в районе Голубовского. По данным оборонного ведомства Республики, не менее двух украинских силовиков погибли и не менее трех получили ранения.

В оборонном ведомстве Республики сообщали, что киевские силовики нанесли массированный удар по населенным пунктам ЛНР с целью эвакуировать погибших и раненых диверсантов.

Позже представители ЛНР в СЦКК эвакуировали тело погибшего в районе Голубовского бойца ВСУ.

Представитель Республики в гуманитарной подгруппе Контактной группы, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленными Ольга Кобцева сообщала, что Украина просит ЛНР передать тело погибшего, на что Народная милиция выразила свою готовность.

В представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что объекты гражданской инфраструктуры в Кировске и поселке Донецкий получили множественные повреждения в результате обстрела населенных пунктов киевскими силовиками. Кроме того, мирный житель поселка Голубовское получил ранение в результате обстрела со стороны ВСУ.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

19 февраля — Луганск