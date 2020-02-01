"Лугансквода" начала работы в Краснодоне с использованием переданной властями ЛНР техники

Специалисты Краснодонского департамента-филиала государственного унитарного предприятия (ГУП) ЛНР "Лугансквода" приступили к работам по промывке канализационных коллекторов с использованием ранее переданной властями Республики каналопромывочной машины. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

"Специалисты Краснодонского департамента-филиала ГУП ЛНР "Лугансквода" при содействии Южного управления начали работы по промывке канализационных коллекторов в Краснодоне. Мероприятия по прочистке и промывке канализационных сетей выполнялись при помощи новой каналопромывочной машины, выделенной предприятию в рамках выполнения Программы социально-экономического развития ЛНР до 2023 года "Наш выбор", – говорится в сообщении.

"За прошлую неделю при помощи этой техники было промыто 700 погонных метров сточных труб диаметром 400 и 500 мм по улице Артема и кварталу Баракова. Работы позволили частично восстановить пропускную способность трубопровода и ликвидировать имеющиеся засоры", – отметили в "Луганскводе".

В пресс-службе добавили, что работы по прочистке и промывке канализационных сетей будут продолжаться.

Ранее в пресс-службе предприятия сообщали, что 4 февраля Краснодонский водоканал начал работу в составе ГУП ЛНР "Лугансквода".

На предприятии также информировали, что власти Республики приобрели для ГУП ЛНР "Лугансквода" четыре каналопромывочных автомобиля.

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЛНР Татьяна Буряк сообщала, что Республика в 2019 году закупила для коммунальных предприятий 109 единиц новой спецтехники.

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что с начала 2020 года по состоянию на 13 февраля власти ЛНР в рамках реализации программы социально-экономического развития Республики до 2023 года "Наш выбор" передали коммунальным предприятиям 33 единицы новой спецтехники.

19 февраля — Луганск