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Начальник управления Народной милиции рассказал подробности совершенной ВСУ провокации (ФОТО)

Sergey Сегодня, 15:4535Новости
Начальник управления Народной милиции рассказал подробности совершенной ВСУ провокации (ФОТО)


















Фото: Марина Сулименко / ЛИЦ
Начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко на брифинге в ЛуганскИнформЦентре рассказал подробности совершенной 18 февраля украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ) попытки приблизиться к позициям оборонного ведомства Республики в районе Голубовского.
"Начну с краткой хронологии вчерашнего происшествия. Рано утром в районе 06.00 диверсионная группа из состава 72-й бригады в количестве десяти человек выдвинулась в направлении позиций Народной милиции в районе населенного пункта Голубовское. Военнослужащие Народной милиции вели наблюдение за дальнейшими действиями противника и огонь не открывали", - рассказал он.
Лещенко сообщил, что около 06.30 при приближении к позициям оборонного ведомства Республики группа диверсантов подорвалась на минном поле, в результате чего двое украинских боевиков погибли и трое получили ранения. После подрыва киевские силовики, "в спешном порядке эвакуируя раненных и погибших, позорно бежали".
С целью прикрытия эвакуации убитых и раненных подразделения 72-й бригады нанесли массированный удар по населенным пунктам Голубовское, Сокольники, Донецкий, Смелое с использованием 122 и 152-мм артиллерии, а также 82 и 120-мм минометов, выпустив при этом более 50 снарядов и мин.
"В результате обстрела тяжело ранен мирный житель 1965 года рождения, повреждены 10 жилых домостроений и высоковольтные линии передачи, один населенный пункт остался без электроснабжения. Эти сутки жители населенных пунктов, подвергшихся обстрелам, были вынуждены укрываться в подвалах жилых домов, опасаясь повторных обстрелов", - отметил начальник управления.
Он рассказал, что подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Народной милиции ЛНР сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА), с помощью которого киевские силовики корректировали огонь по населенным пунктам Республики.
Лещенко добавил, что ВСУ привлекли журналистов украинских телеканалов "5 канал", "1+1", "ТСН" и ICTV для подготовки постановочных сюжетов и обвинения Республики в нарушении действующего перемирия.
"Важно отметить, что одного тяжелораненого из состава диверсионной группы украинские боевики бросили на месте подрыва. При этом передовые подразделения 72-й бригады открыли шквальный огонь по месту его нахождения, не давая нашим медикам оказать ему необходимую помощь и эвакуировать. Брошенным диверсантом оказался 22-летний Максим Хитайлов, который в диверсионной группе выполнял обязанности артиллерийского наводчика. Схема корректировки огня с основными ориентирами обнаружена при погибшем", - сказал начальник управления.
Кроме этого, при обследовании места подрыва найдено брошенное украинскими боевиками оружие.
"Понимая всю боль и утрату родных и близких погибшего, мы готовы передать украинской стороне для погребения тело погибшего Хитайлова", - отметил он.
Лещенко сообщил, что по данным Народной милиции подготовкой диверсионной группы занимался командир первой роты лейтенант Ярослав Медик, а командиром ДРГ был комвзвода погибшего бойца ВСУ лейтенант Сергей Богданович, который также получил ранения, однако, в отличие от Хитайлова, был эвакуирован подчиненными.
Данные остальных погибших и раненных из состава ДРГ в настоящее время уточняются разведкой Народной милиции. Начальник управления предположил, что их спишут на небоевые потери, как и многих других в 72-й бригаде.
"Мы надеемся, что гибель рядового Хитайлова станет хорошим примером украинским солдатам, поддавшимся государственной пропаганде и пришедшим на эту войну для заработка или борьбы с придуманным врагом, что ваши командиры, в погоне за медалями и должностями, а также в угоду своим высокопоставленным кукловодам отправят вас на убой, при этом не заботясь даже о спасении в случае ранении или гибели", - подчеркнул он.
Лещенко рассказал, что после эвакуации тела погибшего в период действия режима тишины и сразу с убытием из данного района сотрудников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, украинские силовики из 72-й бригады произвели минометный обстрел позиций Народной милиции, в результате которого не совместимое с жизнью ранение получил один защитник ЛНР.
"Приносим искреннее соболезнования родным и близким погибшего", - сказал начальник управления.
"Таким образом, вчера в результате преступных приказов командира 72-й бригады (полковника Артема) Богомолова, который является ручной марионеткой заместителя начальника Генерального штаба ВСУ (генерал-лейтенанта Сергея) Наева, погиб один военнослужащий Народной милиции и получил ранения мирный житель Голубовского, а также отправилось домой в гробах трое украинских боевиков, а еще двое, вероятнее всего, навсегда останутся калеками", - подчеркнул он.
Лещенко призвал Украину отказаться от попыток дестабилизации обстановки на линии соприкосновения и "развязывания очередного витка кровопролития, что приводит только к разрушениям и жертвам среди наших граждан, а также гибели и ранениям украинских боевиков".
Ранее в Народной милиции ЛНР сообщали, что украинская диверсионно-разведывательная группа подорвалась на минном поле при попытке приблизиться к позициям военнослужащих ЛНР в районе Голубовского. По данным оборонного ведомства Республики, не менее двух украинских силовиков погибли и не менее трех получили ранения.
В оборонном ведомстве Республики сообщали, что киевские силовики нанесли массированный удар по населенным пунктам ЛНР с целью эвакуировать погибших и раненых диверсантов.
Позже представители ЛНР в СЦКК эвакуировали тело погибшего в районе Голубовского бойца ВСУ.
Представитель Республики в гуманитарной подгруппе Контактной группы, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленными Ольга Кобцева сообщала, что Украина просит ЛНР передать тело погибшего, на что Народная милиция выразила свою готовность.
В представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что объекты гражданской инфраструктуры в Кировске и поселке Донецкий получили множественные повреждения в результате обстрела населенных пунктов киевскими силовиками. Кроме того, мирный житель поселка Голубовское получил ранение в результате обстрела со стороны ВСУ.
Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.
Участники Контактной группы 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.
Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".
19 февраля — Луганск

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