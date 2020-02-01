ВСУ устроили провокацию у Голубовского для срыва заседания Совбеза ООН – Народная милиция

Устроенная 18 февраля киевскими силовиками провокация в районе поселка Голубовское была направлена на срыв заседания Совета безопасности ООН, где обсуждались вопросы выполнения Украиной Минских договоренностей по прекращению конфликта в Донбассе. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко."По полученным нами уточненным данным, вчерашняя провокация была спланированной и имела две задачи, при этом ни одна из них не была военной", – отметил он."Основной задачей был срыв вчерашнего заседания Совета безопасности ООН, на котором обсуждались вопросы выполнения Украиной Минских договоренностей по прекращению конфликта в Донбассе, либо создание факта, позволившего обвинить Народные Республики в срыве действующего перемирия", – уточнил Лещенко.Начальник управления добавил, что "второй, не менее важной задачей, как и у всех подобных украинских провокаций, было переключение внимания граждан Украины от внутренних проблем на ситуацию на юго-востоке страны"."Чтобы тем самым снизить градус гражданской напряженности, возникший в настоящее время на Украине на фоне падения рейтинга (президента страны) Владимира Зеленского, повышения тарифов на коммунальные услуги, а также возросшего противостояния националистов с действующей властью", – пояснил он.Накануне в Народной милиции сообщали, что украинская диверсионно-разведывательная группа подорвалась на минном поле при попытке приблизиться к позициям военнослужащих ЛНР в районе Голубовского. По данным оборонного ведомства Республики, не менее двух украинских силовиков погибли и не менее трех получили ранения.В Народной милиции также отмечали, что киевские силовики нанесли массированный удар по населенным пунктам ЛНР с целью эвакуировать погибших и раненых диверсантов.В представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) информировали, что объекты гражданской инфраструктуры в Кировске и поселке Донецкий получили множественные повреждения в результате обстрела населенных пунктов киевскими силовиками. Кроме того, мирный житель поселка Голубовское получил ранение в результате обстрела со стороны ВСУ.Руководитель Представительства ЛНР в СЦКК Михаил Филипоненко сообщал, что представители ЛНР в СЦКК эвакуировали тело погибшего в районе Голубовского военнослужащего ВСУ.Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.Участники Контактной группы 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".19 февраля — Луганск