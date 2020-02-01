Луганчан приглашают на Масленичную Ярмарку 29 февраля
Администрация Луганска приглашает жителей и гостей города посетить праздничную ярмарку, посвященную празднованию Масленицы, которая состоится 29 февраля на Ярмарочной площади возле стадиона «Авангард».
Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
«На ярмарке в широком ассортименте будут представлены продовольственные и промышленные товары, сельскохозяйственная и плодовоовощная продукция, продукция пищевых предприятий города и региона по ценам товаропроизводителей», — говорится в сообщении.
«Кроме того, луганчан и гостей города ждут увлекательные конкурсы, народные игры и забавы, выступление лучших вокальных и хореографических коллективов, дегустации и розыгрыши призов», — отметили в горадминистрации.
Праздничная ярмарка начнется в 8 часов утра 29 февраля по адресу: Луганск, улица имени газеты «Луганская правда» (в районе стадиона «Авангард»).
Удобный город - Сегодня, 15:32 83
Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
«На ярмарке в широком ассортименте будут представлены продовольственные и промышленные товары, сельскохозяйственная и плодовоовощная продукция, продукция пищевых предприятий города и региона по ценам товаропроизводителей», — говорится в сообщении.
«Кроме того, луганчан и гостей города ждут увлекательные конкурсы, народные игры и забавы, выступление лучших вокальных и хореографических коллективов, дегустации и розыгрыши призов», — отметили в горадминистрации.
Праздничная ярмарка начнется в 8 часов утра 29 февраля по адресу: Луганск, улица имени газеты «Луганская правда» (в районе стадиона «Авангард»).
Удобный город - Сегодня, 15:32 83
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