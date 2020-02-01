Жители Перевальщины на митинге почтили память погибших в Чернухино-Дебальцевской операции (ФОТО)

Митинг-реквием, посвященный пятой годовщине окончания Чернухино-Дебальцевской операции, прошел у памятного знака в поселке городского типа Чернухино. Об этом сообщили в администрации Перевальского района.На памятном мероприятии присутствовали жители региона, глава администрации Перевальского района Виталий Михайлов, депутаты Народного Совета Владимир Поляков и Александр Ермоленко, член Общественной палаты (ОП) ЛНР, участник Чернухино-Дебальцевской операции Александр Шапка, и. о. главы Чернухинского поселкового совета Глеб Афонин, представители общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" и другие."Вследствие боевых действий на территории поселка Чернухино погибли 34 мирных жителя. Жертвой войны стал единственный погибший в Перевальском районе ребенок - Поставной Владислав, ученик шестого класса Чернухинской школы №22", - рассказали в администрации.Присутствующие почтили память погибших минутой молчания, а также возложили цветы к памятному знаку и выпустили в небо белые шары.Подразделения ЛНР и ДНР 23 января 2015 года начали активные действия по ликвидации Дебальцевского плацдарма, занятого киевскими силовиками на стыке территорий двух Народных Республик. 18 февраля власти ДНР объявили об освобождении Дебальцево от украинских карателей.19 февраля — Луганск