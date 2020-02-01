Юные жители Стаханова поздравили военнослужащих ЛНР с Днем защитника Отечества (ФОТО)

Воспитанники детских садов, учащиеся школ, студенты и молодежные активисты Стаханова поздравили военнослужащих Народной милиции ЛНР с Днем защитника Отечества, передав им сладкие подарки, рисунки и открытки, собранные в ходе ежегодной городской акции "Подарок бойцу". Об этом сообщили в отделе внутренней политики и информации администрации Стаханова.Там отметили, что акция проходила с 1 по 19 февраля. Ее организовали управление образования и воспитания и отдел молодежи и спорта администрации города.Участниками акции стали воспитанники детских садов, учащиеся школ и гимназий Стаханова, Ирмино и Алмазной, студенты высших и средних специальных образовательных учреждений, а также активисты проекта "Юная гвардия" и представители Молодежного совета при администрации Стаханова."В рамках акции ребята собрали сладкие подарки, теплые вещи, плакаты, рисунки и открытки, сделанные своими руками. Все это было красиво упаковано и оформлено в виде посылок. Сегодня школьники совместно с воспитанниками Центра детского и юношеского творчества (ЦДЮТ) посетили расположение воинского подразделения Народной милиции ЛНР и передали подарки защитникам Республики", – отметили в городской администрации.Кроме того, юные артисты из ЦДЮТ подготовили для военнослужащих праздничную программу со стихотворениями, песнями и театрализованными постановками."В нашем городе уже несколько лет подряд проводится акция "Подарок бойцу". Дети с любовью и уважением к нашим военнослужащим собирают подарки, рисуют, мастерят. В преддверии праздника мы желаем нашим защитникам мира и здоровья. И пусть они знают, что дома их всегда ждут", – отметила начальник управления образования и воспитания администрации Стаханова Юлия Иова.19 февраля — Луганск