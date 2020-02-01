Начальник управления Народной милиции рассказал подробности совершенной ВСУ провокации

"Начну с краткой хронологии вчерашнего происшествия. Рано утром в районе 06.00 диверсионная группа из состава 72-й бригады в количестве десяти человек выдвинулась в направлении позиций Народной милиции в районе населенного пункта Голубовское. Военнослужащие Народной милиции вели наблюдение за дальнейшими действиями противника и огонь не открывали", - рассказал он.

"В результате обстрела тяжело ранен мирный житель 1965 года рождения, повреждены 10 жилых домостроений и высоковольтные линии передачи, один населенный пункт остался без электроснабжения. Эти сутки жители населенных пунктов, подвергшихся обстрелам, были вынуждены укрываться в подвалах жилых домов, опасаясь повторных обстрелов", - отметил начальник управления.

"Важно отметить, что одного тяжелораненого из состава диверсионной группы украинские боевики бросили на месте подрыва. При этом передовые подразделения 72-й бригады открыли шквальный огонь по месту его нахождения, не давая нашим медикам оказать ему необходимую помощь и эвакуировать. Брошенным диверсантомоказался 22-летний Максим Хитайлов, который в диверсионной группе выполнял обязанности артиллерийского наводчика. Схема корректировки огня с основными ориентирами обнаружена при погибшем", - сказал начальник управления.

"Мы надеемся, что гибель рядового Хитайлова станет хорошим примером украинским солдатам, поддавшимся государственной пропаганде и пришедшим на эту войну для заработка или борьбы с придуманным врагом, что ваши командиры, в погоне за медалями и должностями, а также в угоду своим высокопоставленным кукловодам отправят вас на убой, при этом не заботясь даже о спасении в случае ранении или гибели", - подчеркнул он.

"Таким образом, вчера в результате преступных приказов командира 72-й бригады (полковника Артема) Богомолова, который является ручной марионеткой заместителя начальника Генерального штаба ВСУ (генерал-лейтенанта Сергея) Наева, погиб один военнослужащий Народной милиции и получил ранения мирный житель Голубовского, а также отправилось домой в гробах трое украинских боевиков, а еще двое, вероятнее всего, навсегда останутся калеками", - подчеркнул он.

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦНачальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко на брифинге рассказал подробности совершенной 18 февраля украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ) попытки приблизиться к позициям оборонного ведомства Республики в районе Голубовского. Об этом сообщает Луганский информационный центр.Лещенко сообщил, что около 06.30 при приближении к позициям оборонного ведомства Республики группа диверсантов подорвалась на минном поле, в результате чего двое украинских боевиков погибли и трое получили ранения. После подрыва киевские силовики, "в спешном порядке эвакуируя раненных и погибших, позорно бежали".С целью прикрытия эвакуации убитых и раненных подразделения 72-й бригады нанесли массированный удар по населенным пунктам Голубовское, Сокольники, Донецкий, Смелое с использованием 122 и 152-мм артиллерии, а также 82 и 120-мм минометов, выпустив при этом более 50 снарядов и мин.Он рассказал, что подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Народной милиции ЛНР сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА), с помощью которого киевские силовики корректировали огонь по населенным пунктам Республики.Фото: Марина Сулименко / ЛИЦЛещенко добавил, что ВСУ привлекли журналистов украинских телеканалов "5 канал", "1+1", "ТСН" и ICTV для подготовки постановочных сюжетов и обвинения Республики в нарушении действующего перемирия.Кроме этого, при обследовании места подрыва найдено брошенное украинскими боевиками оружие.Фото: Марина Сулименко / ЛИЦ"Понимая всю боль и утрату родных и близких погибшего, мы готовы передать украинской стороне для погребения тело погибшего Хитайлова", - отметил он.Лещенко сообщил, что по данным Народной милиции подготовкой диверсионной группы занимался командир первой роты лейтенант Ярослав Медик, а командиром ДРГ был комвзвода погибшего бойца ВСУ лейтенант Сергей Богданович, который также получил ранения, однако, в отличие от Хитайлова, был эвакуирован подчиненными.Данные остальных погибших и раненных из состава ДРГ в настоящее время уточняются разведкой Народной милиции. Начальник управления предположил, что их спишут на небоевые потери, как и многих других в 72-й бригаде.Лещенко рассказал, что после эвакуации тела погибшего в период действия режима тишины и сразу с убытием из данного района сотрудников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, украинские силовики из 72-й бригады произвели минометный обстрел позиций Народной милиции, в результате которого не совместимое с жизнью ранение получил один защитник ЛНР."Приносим искреннее соболезнования родным и близким погибшего", - сказал начальник управления.Лещенко призвал Украину отказаться от попыток дестабилизации обстановки на линии соприкосновения и "развязывания очередного витка кровопролития, что приводит только к разрушениям и жертвам среди наших граждан, а также гибели и ранениям украинских боевиков".