Украинский генерал признал потерю Крыма

"А где боевики будут находиться на территории внутри Луганской и Донецкой области? Это полный бред, все смеются. А те, кто зависят от президента, Пристайко и другие, они поддакивают, у них другого выхода нет", — заявил генерал.

"А как провести выборы в Крыму, когда он давным-давно составная часть Российской Федерации? Как там провести?" — задался вопросом генерал и возмутился "пустым конверсионным" заявлениям главы государства.

Фото: © Global Look PressУкраинский генерал-лейтенант Геннадий Москаль обрушился с критикой на предложение президента страны Владимира Зеленского провести выборы в Крыму. В эфире телеканала "112. Украина" военный назвал полуостров составной частью России, передает РИА Новости.Москаль возмутился предложением главы государства о совместном патрулировании границы страны в Донбассе украинскими военными, ополченцами и ОБСЕ.Он подчеркнул, что это невозможно, как и проведение выборов 31 октября.На прошлой неделе Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о намерении провести в октябре местные выборы на всей территории Украины, включая отдельные районы Донецкой и Луганской областей и в Крыму.