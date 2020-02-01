Франция инвестирует в ж/д строительство на Луганщине более 100 миллионов евро



Сейчас, как заявлено в сообщении источника, договоренность уже достигнута.

«Мы решили несколько вопросов, финансирование которых возьмут на себя наши французские партнеры. Ориентировочная сумма инвестиций составит более 100 миллионов евро», — заявил Гайдай.

По его словам, деньги пойдут на строительство железнодорожного сообщения, которое присоединит ветку «Лантратовка — Кондрашевская-Нова» к всеукраинской сети. Напомним, сейчас девять районов области отсоединены он государственной железнодорожной сети. Новости Региона - Сегодня, 19:35 126 Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай обсудил возможность финансирования строительства железнодорожной ветки на Луганщине с чрезвычайным и полномочным послом Франции в Украине Этьеном де Понсеном, передает пресс-служба ведомства.Сейчас, как заявлено в сообщении источника, договоренность уже достигнута.«Мы решили несколько вопросов, финансирование которых возьмут на себя наши французские партнеры. Ориентировочная сумма инвестиций составит более 100 миллионов евро», — заявил Гайдай.По его словам, деньги пойдут на строительство железнодорожного сообщения, которое присоединит ветку «Лантратовка — Кондрашевская-Нова» к всеукраинской сети. Напомним, сейчас девять районов области отсоединены он государственной железнодорожной сети. Новости Региона - Сегодня, 19:35 126

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