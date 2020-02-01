Прогноз погоды в Луганске на 20 февраля
В Луганске завтра, 20 февраля ночью и днем без существенных осадков. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Температура воздуха: ночью 0 -2ºС, днем +3 +8ºС. Ветер северо-восточный — 3 — 8 м/сек.
Ночью и утром местами туман.
По данным сайта Sinoptik за последние 130 лет:
максимальная температура в этот день была +14,3 ºС в 1958 году
минимальная
-31,8 ºС в 1954 году.
Народный календарь: В этот день почитается память преподобного Луки Елладского. В старину была вкусная традиция печь в этот день пирожки с луком. А погоду нашим предкам в этот день предсказывали солнце и облака: если солнце «заходит красно» — будет холодное лето; облака высоко — к хорошей погоде. Погода в Луганске - Сегодня, 19:16 151
Температура воздуха: ночью 0 -2ºС, днем +3 +8ºС. Ветер северо-восточный — 3 — 8 м/сек.
Ночью и утром местами туман.
По данным сайта Sinoptik за последние 130 лет:
максимальная температура в этот день была +14,3 ºС в 1958 году
минимальная
-31,8 ºС в 1954 году.
Народный календарь: В этот день почитается память преподобного Луки Елладского. В старину была вкусная традиция печь в этот день пирожки с луком. А погоду нашим предкам в этот день предсказывали солнце и облака: если солнце «заходит красно» — будет холодное лето; облака высоко — к хорошей погоде. Погода в Луганске - Сегодня, 19:16 151
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