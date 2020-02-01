Сильный туман ожидается в Республике утром 20 февраля

Сильный туман ожидается местами в Республике утром 20 февраля. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

"Утром 20 февраля в Луганске и местами по территории Республики ожидается туман, видимость в тумане менее 500 м", - прогнозируют синоптики.

При видимости в тумане менее 500 м Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение.

19 февраля — Луганск