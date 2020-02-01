Синоптики прогнозируют 20 февраля в ЛНР до 5 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 20 февраля будет колебаться от 3 градусов мороза ночью до 5 градусов тепла днем, существенных осадков не ожидается. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 19 февраля до 21.00 20 февраля на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, слабый гололед, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью минус 3 – плюс 2 градуса, днем от нуля до 5 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит ноль - 2 градуса мороза, днем – 3-5 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха составит ноль – минус 2 градуса ночью и плюс 2-4 градуса днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от минус 1 - плюс 1 градуса ночью до плюс 2-4 градусов днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 20 февраля зафиксировали в 1880 году – минус 33,4 градуса. Температура самого теплого дня была отмечена в 1958 году – плюс 14,3 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 20 февраля – 06.48, время захода – 18.25. Продолжительность светового дня составит 11 часов 37 минут.

По предварительному прогнозу, 21-22 февраля временами пройдут осадки, преимущественно в виде мокрого снега, температурный фон значительно не изменится.

19 февраля — Луганск