Луганские казаки провели вечер памяти казачьего поэта-эмигранта Николая Евсеева (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦЛуганская община донских казаков совместно с Луганским центром народного творчества (ЛЦНТ) провела в Луганской Республиканской универсальной научной библиотеке (ЛРУНБ) имени Максима Горького литературно-музыкальную программу "Время махнуло мне быстрым крылом", посвященную поэту русского казачьего зарубежья Николаю Евсееву. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.Автором литературного сценария и главным чтецом выступил руководитель общины Василий Черепахин. Слушателями творческого вечера стали любители русской поэзии, казаки и кадеты учебных заведений Луганска, студенты филологического факультета Луганского национального университета (ЛНУ) имени Тараса Шевченко.Программа стала вторым крупным проектом Черепахина о творчестве поэтов русского казачьего зарубежья: год назад он презентовал в стенах библиотеки литературно-музыкальную композицию "Я славил всё, что сердцу мило…", посвященную 120-летию со дня рождения крупнейшего казака-поэта Николая Туроверова."Мы продолжаем наш цикл программ, посвященных творческому наследию казачьих поэтов казачьего и русского зарубежья, которые не по своей воле сто лет назад оказались за пределами России. Причину, я думаю, объяснять не нужно – была Гражданская война. Но, находясь за рубежом, именно эти поэты казачьи – они ни на минуту не забывали о своей Родине. Она приходила к ним во снах, они мечтали том, как посетят или вернутся, или хотя бы побывают на Родине. И это все они отражали в своей поэзии. Таким у нас был, например, казачий офицер Николай Туроверов, таким же является и поэт Николай Евсеев", - отметил автор проекта."Евсеев – полный тезка Туроверова – тоже Николай Николаевич. Так же, как и Туроверов, жил в Париже, и русская эмиграция считает его вторым по величине после Туроверова. У него, конечно, свой стиль, лирики больше философской направленности. Но у нас он ни разу не издавался, все книги, которые к нам попали, куплены там, за рубежом. В следующем году у него будет юбилей, 130 лет, и я предвижу, что многие спохватятся, поэтому мы сегодня являемся первооткрывателями этого имени", — добавил Черепахин.Он подчеркнул, что "давно пора возвращать Родине ее сыновей, потому что они внесли весомый вклад в русскую культуру"."К тому же мы считаем, что наши встречи помогут сломать сложившиеся ложные стереотипы о казаках как о бесшабашных вояках, которые только умеют воевать, махать шашкой и нагайкой, пить и грабить. Мы вам на исторических примерах покажем, что среди казаков было много художников, писателей, композиторов, ученых, инженеров, причем выдающихся!" — заявил глава общины донских казаков.В композиции прозвучали стихи поэта, его биография, а также романсы и старинные казачьи песни в исполнении фольклорного ансамбля "Луганцы" и студентов Луганской государственной академии культуры и искусств (ЛГАКИ) имени Михаила Матусовского.Потомок старинного казачьего рода Николай Евсеев родился 1 сентября 1891 года в Борисоглебске тамбовской губернии. Участник Первого Кубанского (Ледяного) похода молодой Добровольческой армии зимой-весной 1918 года, казачий деятель, поэт.Детство и юность Николай Евсеев провел в Воронежской и Тамбовской губернии, окончил гимназию в Борисоглебске с золотой медалью и юридический факультет Московского университета (1914 год). В Первую мировую войну обучался в петроградском Михайловском артиллерийском училище, был произведен в офицеры, служил в Донской батарее. В годы Гражданской войны воевал в рядах Белой армии, куда записался добровольцем в Новочеркасске на Барочной улице в 25 лет, участвовал в Степном походе. После поражения Белого сопротивления Евсеев эмигрировал с офицерскими частями в Турцию, прошел Галлиполи и Балканы, нашел приют во Франции, обосновался с семьей под Парижем в 1923 году. Писать стихи Евсеев начал в эмиграции в 1920-е годы.Евсеев был одним из основателей и участников Кружка казаков-литераторов (1937 год), выступал на его собраниях, публиковался в журнале "Станица" (1938–1940 годы), был членом редакционной коллегии "Вестника Казачьего союза" (1948 год), входил в правление Казачьего союза (с 1950 года), состоял в редколлегии журнала "Казачий союз" (1950–1954 годы), с 1953 года исполнял обязанности его ответственного редактора; входил также в правление Донского войскового объединения в Париже (с 1954 года).Умер Евсеев 6 февраля 1974 года в Ганьи (Франция).19 февраля — Луганск