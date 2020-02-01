Комитет Думы поддержал поправку о президентском руководстве кабмином

Фото: РИА НовостиКомитет Госдумы по госстроительству и законодательству в ходе заседания 19 февраля поддержал поправку к Конституции, в соответствии с которой президент будет осуществлять общее руководство правительством.Об этом сообщает RT со ссылкой на ТАСС.Отмечается, что статью 83 Конституции предлагается дополнить положением об осуществлении президентом общего руководства правительством.Также к статье предлагается поправка, устанавливающая, что государственный лидер «обеспечивает гражданский мир и согласие в стране».