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Комитет Думы поддержал поправку о президентском руководстве кабмином

root Сегодня, 21:4515Новости
Комитет Думы поддержал поправку о президентском руководстве кабмином
Фото: РИА Новости
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в ходе заседания 19 февраля поддержал поправку к Конституции, в соответствии с которой президент будет осуществлять общее руководство правительством.
Об этом сообщает RT со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что статью 83 Конституции предлагается дополнить положением об осуществлении президентом общего руководства правительством.
Также к статье предлагается поправка, устанавливающая, что государственный лидер «обеспечивает гражданский мир и согласие в стране».

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