Делегация ЛНР приняла участие в митинге, посвященном освобождению Дебальцево (ФОТО)

Делегация ЛНР в Дебальцево приняла участие в митинге, посвященном освобождению города от украинских силовиков. Об этом ЛИЦ сообщила главный редактор государственного унитарного предприятия (ГУП) ЛНР "Редакция "АСКЭТ" Серафима Лоза.Митинг прошел на центральной площади Дебальцево у памятного знака "Вечная память братьям и сестрам, отдавшим свою жизнь за освобождение Дебальцево от украинских карателей в 2014-2015 годах". В нем приняли участие глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидевка, представители власти и жители Дебальцево. Луганскую Народную Республику представили министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего и глава администрации Брянки Николай Моргунов."Победа в Чернухино-Дебальцевской операции – это общая заслуга военнослужащих ЛНР и ДНР. В 2015 году благодаря их слаженным действиям, героизму и твердости духа удалось освободить эту многострадальную землю. Вспоминая те трагические события, каждый раз приходит понимание, какой высокой ценой достается нам борьба за независимость и свободу. Тяжело осознавать, что во время Чернухино-Дебальцевской операции сложили головы защитники Республики, погибли и мирные граждане. Эти жертвы на совести преступной украинской власти, которая беспощадна в своем стремлением уничтожить Донбасс. Светлая память погибшим", - зачитал приветственный адрес главы ЛНР Леонида Пасечника Дейнего.От имени руководителя Республики он поблагодарил защитников Донбасса за мужество, верность долгу перед Родиной, пожелал мира и процветания донецкому краю.Глава администрации Брянки отметил, что не мог не принять участие в этом мероприятии."Мы не могли не поприсутствовать, потому что буквально на прошлой неделе мы подписали договор о побратимских отношениях, отношениях с городом Дебальцево, поэтому, я считаю, мы просто обязаны разделять те минуты радости и скорби с нашим городом-побратимом", - сказал Моргунов.Военнослужащие, которые героически сражались за освобождение Дебальцево и принимали участие в Чернухино-Дебальцевской операции, были удостоены знаков отличия "Георгиевский крест" II, III, IV степеней. В их числе и два военнослужащих седьмой Гвардейской Отдельной Чистяковской мотострелковой бригады Народной милиции ЛНР.Участники митинга почтили память погибших военнослужащих и жителей города минутой молчания, а затем возложили цветы и венки к памятному знаку "Вечная память братьям и сестрам, отдавшим свою жизнь за освобождение Дебальцево от украинских карателей в 2014–2015 годах".В этот день для всех желающих была организована выставка военной техники, а также работала полевая кухня, где каждый мог отведать солдатской каши.Подразделения ЛНР и ДНР 23 января 2015 года начали активные действия по ликвидации Дебальцевского плацдарма, занятого киевскими силовиками на стыке территорий двух Народных Республик. 18 февраля власти ДНР объявили об освобождении Дебальцево от украинских карателей.19 февраля — Луганск