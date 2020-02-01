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Завтра утром в Луганске объявят штормовое предупреждение. Сильный туман

bot Сегодня, 22:300Новости
Завтра утром в Луганске объявят штормовое предупреждение. Сильный туман
Сильный туман ожидается местами в Республике утром 20 февраля.
Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.
«Утром 20 февраля в Луганске и местами в регионе ожидается туман, видимость в тумане менее 500 м», — прогнозируют синоптики.
При видимости в тумане менее 500 м Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение. Погода в Луганске - Сегодня, 22:01 82

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