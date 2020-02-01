СБУ следили за агентом МГБ ЛНР по всем регионам Украины, а задержать смогли только в Киеве. ФОТО



Как сообщает пресс-центр СБУ, силами специального подразделения был задержан агент МГБ ЛНР, который якобы прибыл в столицу для сбора сведений о дислокации и перемещении подразделений, задействованных в проведении Операции объединенных сил.

По информации пресс-центра, задержанным оказался бывший работник органов МВД, житель Луганска.

«Сотрудники СБУ задокументировали факты противоправной деятельности фигуранта в разных регионах Украины, после чего объявили его в общегосударственный розыск. Задержать информатора удалось только в Киеве», — так же говорится в сообщении. .

Новости Украины - Сегодня, 21:41 128 В Киеве заявили, что СБУ задержали агента МГБ ЛНР.Как сообщает пресс-центр СБУ, силами специального подразделения был задержан агент МГБ ЛНР, который якобы прибыл в столицу для сбора сведений о дислокации и перемещении подразделений, задействованных в проведении Операции объединенных сил.По информации пресс-центра, задержанным оказался бывший работник органов МВД, житель Луганска.«Сотрудники СБУ задокументировали факты противоправной деятельности фигуранта в разных регионах Украины, после чего объявили его в общегосударственный розыск. Задержать информатора удалось только в Киеве», — так же говорится в сообщении. .Новости Украины - Сегодня, 21:41 128

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